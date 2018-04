‘A pesar de mi discapacidad, busco sacar adelante a mi hijo’

Culiacán, Sinaloa.- A los 10 años de edad, la vida de Victoria dio un giro inesperado. Una cirugía de tumor cerebral le ocasionó disminución visual, por lo que perdió gran parte de la vista.

Esta situación no la ha detenido, pues lucha cada día para sacar adelante a su hijo, quien también es débil visual.

Vicky, como sus amigos la llaman, vende tamales a las afueras del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Yo soy viuda, pero a pesar de mi discapacidad busco fuentes de empleo para sacar adelante a mi hijo, comentó.

Desde muy temprana hora llega para ofrecer sus tamales, pero no solo tamales, ya que presume que realiza todo tipo de banquetes y algunas veces la contratan para fiestas. Su tesoro, como ella llama a su hijo, es su principal impulsor en la vida, que la inspira a no darse por vencida.

Inclusión

Entre las experiencias de su vida, la más triste que ha vivido es que su único hijo también sea débil visual, por lo que quisiera mayor inclusión por parte de la sociedad. Vicky narró que en varias ocasiones le han pasado situaciones desagradables, como cuando las personas no le brindan la ayuda que necesita.

“Me puede decir qué camión viene: ‘¿qué no estás viendo?’, me responden”, esta es una de muchas situaciones que ha vivido, y lamentó que exista demasiada intolerancia. Además, en algunas ocasiones en el transporte público no le brindan el asiento, aunque los pasajeros que se dan cuenta de su discapacidad.

Su sueño

Esta ama de casa día con día se sacrifica para brindarle un sustento a su hijo, y a pesar de su situación, su meta es siempre seguir adelante.

Su gran sueño sería trabajar en el Centro para Ciegos y Débiles Visuales, allí podría apoyar a las personas en el área de orientación y movilidad, además de motivarlos a tener un vida normal al igual que ella. Asegura que con esfuerzo todo se puede lograr.