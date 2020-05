xxxxxxxxxx

Los habitantes del Valle de México deberán cumplir con todas las medidas de la sana distancia hasta nuevo aviso, pues los gobiernos de la CDMX y del Edomex consideran que aún no hay condiciones para cambiar el semáforo sanitario. Lea: Suben 50% quejas contra el SAT

Desde que llegó la pandemia al País, la Zona Metropolitana del Valle de México es la región con mayor nivel de contagio, de acuerdo con cifras del Gobierno federal.

Seguimos en semáforo rojo, en toda la semana que viene, esto implica que siguen las medidas de sana distancia, si no tenemos necesidad de salir, nos quedemos en casa", apuntó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

A partir de la próxima semana, cada martes, la Secretaría de Salud federal reportará al Gobierno el color que le corresponde a la Capital, lo que será analizado para definir, el siguiente viernes, si hay un cambio de color o continúa con el mismo, apuntó la Mandataria en videoconferencia.

En tanto, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que no se retomará ninguna actividad la próxima semana debido a que el riesgo de una mayor propagación de Covid-19 se mantiene.

— Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) May 29, 2020

"Como lo anunció la Secretaría de Salud, en el Estado de México aún seguimos en el semáforo rojo, lo que significa que todavía estamos en la etapa de máximo riesgo de contagio y aún no se puede regresar a las actividades", anunció Del Mazo en Twitter.

El Mandatario anticipó que el semáforo regional para el Valle de México, el Valle de Toluca y las zonas Norte y Sur de la entidad se actualizará semanalmente, con base en la disminución de contagios, enfermos u hospitalizados.

"Cada semana se dará a conocer el color del semáforo en el cual nos encontramos como Estado y también iremos dando a conocer las actividades que podrán irse retomando", advirtió.

El Gobernador recordó que sólo con el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población cambiarán las condiciones y aumentará la actividad dentro de la nueva normalidad.

De ese esfuerzo que hagamos también dependerá que podamos avanzar en los colores del semáforo lo más pronto posible, para tener un regreso seguro", agregó Del Mazo.

Sheinbaum recordó que el número de nuevos casos y de hospitalizados determinará los cambios en el semáforo epidemiológico.

"En los últimos 8 días, el número de camas ocupadas en los hospitales, prácticamente no ha variado, de acuerdo a los criterios científicos establecidos para el País, esto significa que estamos en semáforo rojo y no cambiaremos a naranja hasta que no disminuya por varios días consecutivos", destacó.

Ayer, en los 56 hospitales públicos y 20 privados en la CDMX había 4 mil 420 personas hospitalizadas por Covid-19 o sospecha y mil 53 intubadas.