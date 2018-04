El Viscocho; una aventurera en los tianguis

Culiacán, Sinaloa.- Una chica sencilla, carismática, sonriente, aventurera de la vida, así se describe la youtubera culiacanense Elvira Zamudio, mejor conocida como el Viscocho, quien se encuentra en la cima del éxito promocionando su nuevo proyecto artístico en la capital sinaloense.

Me siento muy contenta de estar en mi ciudad, de que la gente poco a poco me vaya conociendo acerca de mis videos y que pasen un momento agradable, resaltó en entrevista para EL DEBATE.

Videoclips

La culiacanense, quien actualmente radica en la Ciudad de México, platicó acerca de sus inicios como youtubera de moda. Asegura que desde hace mucho tiempo tenía la espinita de mostrarle al público en general, a sus bizcochos, como ella describe, cómo la mujer puede vestir espectacular sin gastar tanto dinero en ropa, zapatos, etc. A través de sus ingeniosos videos muestra a la Viscocho de aventurera en los tianguis y bazares comprando ropa de segunda mano, accesorios a menor costo.

Foto: Facebook / Adolfo Fuentes

“Soy una persona que le gusta explorar lugares, soy apasionada por la moda de la belleza, estudié diseño de modas y como todo ser humano le batallas al ser egresado de la universidad porque sabes que no tienes mucho dinero; entonces, dije, de qué manera me puedo ver bien, comprar cosas padres, vestirme bien y quizá traer un maquillaje súper espectacular, y siempre me ha gustado explorar, por ejemplo, en Tepito que venden cosas muy baratas pero padres.

Entonces esa era la idea de ser una bloguera, cómo comprar cosas súper caras pero a la vez baratas. Entonces conocí a Hernán y supe que hacía videos padres y dije, voy hablar con él para empezar con el proyecto, y bueno aquí estamos”.

Sorpresas

Foto: Facebook / Adolfo Fuentes

Para el Viscocho no hay imposibles en esta vida, ya que su trabajo lo hace con mucha pasión para que el público se divierta en cada uno de sus videos. “Mi único objetivo es que se diviertan, que si ven al Viscocho que tengan un buen día, si están en la oficina aburridos sigan mis videos y esto lo estoy haciendo como un hobby, algo que me apasiona, me encanta hacer amistades, conocer gente, nuevos lugares, viajar”.

La sinaloense tendrá un 2018 lleno de trabajo y muchas sorpresas para sus seguidores. Indica que viajará fuera de México para que conozcan el humor y las características de un culichi. “El Viscocho tiene mucha tela de dónde cortar. Ahorita tenemos un proyecto sorpresa que todavía no podemos hablar porque todavía no lo han autorizado, estamos abiertos a meternos a televisión. Proyectos sí los hay fuera de México, entonces pronto nos verán triunfando”, concluye.