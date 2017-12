Portugal será el invitado de honor a FIL Guadalajara 2018

Guadalajara, Jalisco .- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara dio la bienvenida a Portugal como el país invitado de la próxima edición, con lo que cierra el ciclo de países iberoamericanos que han visitado el encuentro librero.

En la ceremonia de cambio de estafeta, Luis Felipe De Castro, ministro de Cultura de Portugal, indicó que traerán a Guadalajara la pluralidad del país.

"Portugal siempre se ha caracterizado por el intercambio de pueblos y culturas muy diferentes. Esta actitud universalista ha constituido algo importante porque, como decía Pessoa, un verdadero portugués tiene todos los sueños del mundo", dijo.

Y añadió: "Los ejes de Portugal serán múltiples y variados. Hemos aceptado porque queremos comprometernos a mostrar el sector del libro y los esfuerzos para la promoción del libro y la lectura que hemos hecho y con los cambios, la diversidad del mercado, la calidad del libro, el país se beneficiará con el contacto y el intercambio que tendremos en la FIL. Además queremos mostrar la actual vitalidad de la literatura portuguesa".

El presidente de la FIL, Raúl Padilla, subrayó que Portugal tiene una "rica herencia literaria y un entorno cultural que suma lo tradicional a lo contemporáneo".

Foto:Notisistema

La edición de este año de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) reunió a 814 mil 833 visitantes (140 mil más que el año pasado), a 2 mil 187 editoriales, 47 países fueron representados en editoriales, se hicieron 620 presentaciones del Libro, se registraron 3 mil 428 representantes de 572 medios de comunicación, según cifras preliminares anunciadas esta mañana por los organizadores.

Además, la ciudad invitada de esta edición, Madrid, donará el pabellón que tiene el lema "Ganarás la luz", se trata de un cilindro blanco, de 21 metros de diámetro y 14 metros de altura, con un techo lleno de luz; en el interior se ubican blancas gradas que crean un anfiteatro, con una banda de estanterías para libros; así como la réplica exacta de la escultura El oso y el madroño, símbolo de la ciudad de Madrid ubicada en la Puerta del sol.

Reconocen al historiador Alfredo López Austin en la FIL

Alfredo López Austin, uno de los más connotados estudiosos del México precolombino, experto en cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas del país, fue homenajeado anoche en el "Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América" dentro de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Foto:FIL Guadalajara

"Hoy y desde hace muchísimos años que hemos vivido juntos, todos hemos tratado de llegar a un México que debe reconocerse como el plural, no podemos olvidar esto. No podemos uniformarnos ante una idea de la cultura mestiza. Tenemos que reconocer que formamos grupos con características propias, con propios anhelos y con tradiciones que son las que nos permiten vivir de la mejor manera y realizarnos como seres humanos. Las tradiciones son alma y no podemos renunciar a ellas. No podemos renunciar a la pluralidad. El México que estamos viviendo lo construimos todos", indicó López Austin.

Foto:El Universal

Acompañado por Eduardo Matos Moctezuma , Mardonio Carballo, José del Val Blanco y Hubert Martínez Calleja, moderados por la actriz Ofelia Medina, el investigador emérito del INAH y autor de importantes publicaciones como Cuerpo humano e ideología, Los mitos del tlacuache, Tamoanchan y Tlalocan, compartió que siendo joven estudió una carrera que no deseaba, pero con el tiempo pudo "enderezar mi derrotero".

"Pude dedicarme a lo que yo quería: la historia. Y la historia de los pueblos indígenas, la historia de un pasado, la historia de autonomías; me apasionó siempre la religión indígena. Estudié un rato Derecho pero me iba a la Facultad de Filosofía sin ningún fin porque nunca pensé que me iba a dedicar a esto, me metía a clases que eran un verdadero deleite para mí. Primero las clases de náhualt, después un profesor muy joven en ese tiempo, Miguel León Portilla, empezó a dar clases no nada más de lengua, también de estructura náhualt", recordó.

Foto:FIL Guadalajara

Por su parte, Eduardo Matos Moctezuma destacó que los trabajos de López Austin siempre sobresalieron por su sabiduría. "Nuestro homenajeado es un investigador singular que discurre, propone y plantea aspectos que dan pie a reflexiones profundas. La formación de nuevos cuadros de investigadores es algo que está unido a su quehacer de investigación. Siempre he sostenido que el buen Maestro es ejemplo de pasión y entrega en lo que hace".

Mientras que Mardonio Carballo indicó que el historiador es "una ruta a seguir" y "un sabio aunque no quiera". "¿Cómo haces para no claudicar y para dar siempre la cara por los pueblos originarios? Cómo bien dices somos plurales y diversos y nunca más un México sin nosotros”.

