A.E. Quintero canta el terror en 'Miedo: el libro de los espejos'

Sinaloa.- Alfredo Espinosa Quintero, mejor conocido como A.E. Quintero (Culiacán, Sinaloa, 1969), es una de las voces más destacadas en el panorama actual de la poesía en México, donde se ganó un indiscutible lugar desde la irrupción de su libro Cuenta regresiva (2011). Más de una década después de aquel memorable título, llega Miedo: el libro de los espejos, publicado por Editorial de Otro Tipo.

Con un fuerte peso narrativo, el poeta sinaloense explora el terror en su dimensión más íntima y desconocida: leyendas, apariciones de fantasmas, invocaciones de demonios, recuerdos de una infancia impregnada de lo sobrenatural y vivencias inexplicables pueblan los textos que conforman este libro, donde lo cotidiano y lo imposible se encuentran.

Se trata de un poemario que -como el título lo señala- tiene el miedo por tema central, y donde lo sobrenatural asoma desde la primera línea (“Mi vecino dice que vio al diablo”), no sin la previa aclaración de que estamos ante “poemas de terror basados en hechos reales”.

La poesía de A.E. Quintero se ha caracterizado por un lenguaje claro, sencillo (en apariencia), con imágenes concretas donde lo cotidiano cobra una nueva dimensión. De esta manera ha logrado forjar una voz propia y fácilmente reconocible por sus lectores.

Aludiendo de nuevo al título, el miedo aquí son los espejos donde el yo poético se contempla y desconoce. La familia, cuyos pedazos nos conforman desde la temprana infancia, se vuelve un territorio rico para alimentar las fobias que encarnan en seres y hechos que rebasan toda comprensión. Así lo atestiguan poemas donde las advertencias de la abuela y el hermano previenen sobre cómo cuidarse de demonios y fantasmas:

“Eso hacen los fantasmas, dijo mi hermano,

usan lo que tienen a su alcance

para adquirir un cuerpo.

No cierres los ojos para que no se acerque,

aunque no entiendas lo que dice,

no lo oigas” (78).

Miedo: el libro de los espejos, de A.E. Quintero, fue publicado por Editorial de Otro Tipo en 2022. Foto: Cortesía

Además de la familia, un elemento que también contribuye a la construcción de los miedos en la infancia es la religión, que como fundamento divino de lo que hay que temer, se manifiesta en los pasajes bíblicos que inician cada una de las cuatro partes en que se divide el libro, así como el temor expreso al diablo y sus demonios, la antítesis de Dios en la tradición cristiana.

De igual manera encontramos poemas sobre amigos imaginarios, objetos malditos, el poder imaginativo de los niños para evocar lo sobrenatural, parálisis del sueño, prisiones mentales, fantasmas que se manifiestan en viejos edificios, el recuerdo odiado y doloroso del padre, el viejo rencor entre dos hermanas e invocaciones de demonios, por mencionar algunos temas.

Aunque lo lírico no deja de estar presente, lo narrativo toma un peso más central en la nueva obra de A.E. Quintero, quien construye una voz que se desdobla y enuncia desde los ojos de un niño de siete años o un demonio que pide al lector su ayuda para ser liberado, por mencionar unos pocos ejemplos.

Con la cautela de quien duda de lo sobrenatural, aunque sus propios ojos e intuición digan lo contrario, el poeta sinaloense explora la naturaleza del miedo para verlo de frente, cuestionarlo y cantarlo: ¿el miedo es una sensación o “un aviso externo / de que algo pasa, de que las cosas no están bien”?, se pregunta mientras siente innegable la realidad de ser acechado por alguien en su propia casa.

"Sueño que en la sala de mi casa

está sentado alguien.

No le alcanzo a ver el rostro

(...)

En cada sueño se acerca más.

Hoy no he querido dormir.

Lo siento a un lado de la cama, de pie

esperando que deje el libro, que apague el televisor

y duerma" (30).

El poeta recurre a la tradición oral de las leyendas, transmitidas de boca en boca, y construye un yo poético que habla desde esa voz popular, una suerte de miedo colectivo que se construye a partir de una narración de origen anónimo: “Dicen que hay que cubrir los espejos / cuando alguien muere, / detener los relojes para que sigan su camino” (26).

En Miedo: el libro de los espejos, A.E. Quintero se aparta de los temas que han marcado sus libros anteriores para trazar una ruta distinta, donde el miedo en su dimensión más desnuda se vuelve el eje central. De más está decir que esta obra será del agrado de los amantes del terror.

Alfredo Espinosa Quintero es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. En 2011 obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes con el poemario Cuenta regresiva (Ediciones Era). Entre sus obras publicadas se encuentran: 200 gramos de almendras (Andraval, 2013), La telenovela de las cuatro no se detendrá porque alguien logró matarse (Ediciones Simiente, 2014), Hacia el fondo de sus manos (Simiente, 2017), El pequeño libro de la lluvia (Simiente, 2017), El muchacho que vivía en unos bóxers blanos (ISIC, 2017), entre otros.