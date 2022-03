Abdulrazak Gurnah está convencido que el trauma de la migración forzada se transmite en la familia

Sinaloa, México. “Desde luego que me ha cambiado la vida. Para empezar, es un gran honor, me hace muy feliz ganar este premio y sumarme a una lista de autores que tanto admiro [...] y ahora me dicen ‘puedes entrar a este club’, es fantástico”, señaló este martes Abdulrazak Gurnah, sobre el haberse convertido en el ganador del Premio Nobel de Literatura 2021.

“También es maravilloso que haya tantas personas que quieran leer mi obra y hacerlo en sus propios idiomas, es el sueño de todo autor”, agregó en la conferencia de prensa virtual con medios latinoamericanos y españoles.

El exilio en su obra

Abdulrazak Gurnah reconoce que el desarraigo es un tema recurrente en su obra, y añade que está interesado en el movimiento de personas que tienen que abandonar sus países por motivos de guerra, violencia, entre otras. “Ha sido en parte mi propia experiencia personal y, por lo tanto, es algo que a lo largo de toda mi vida adulta he tenido en mi mente, el tener que lidiar con este desarraigo de estar en otros países, pero hay millones de personas en la misma situación, no solo en Europa, sino en otros lugares del mundo, en América, en Australia y en Sudáfrica. Este es un fenómeno global”.

Precisamente, Gurnah llegó a los 18 años al Reino Unido en 1967, escapando de la represión en Tanzania. El autor está convencido de que el trauma que vive una familia al ser sometida a la migración forzada se transmite de padre a hijos, de un modo u otro. “La experiencia de las familias es una experiencia compartida y quizá más fácil para los niños que crecen en esas circunstancias por la confusión que genera”, explicando que si hubiera llegado los 11 años y no a los 18, quizá le hubiera sido más fácil adaptarse.

Actualmente, los ucranianos viven un fenómeno similar por la guerra que enfrenta su país con Rusia. En ese sentido, Abdulrazak señala que no le sorprende cómo Europa se ha volcado en su ayuda, caso contrario con los africanos. “Para mí no resulta nada sorprendente que los países europeos muestren más simpatía por los ucranianos, son sus vecinos, algunos son incluso de la misma familia. Pero es triste que este tipo de hospitalidad y preocupación humana no se extienda también a los afganos, a los iraquíes, a los sirios”.

Literatura y conocimiento

El Premio Nobel de Literatura señala que la literatura puede aportar conocimiento no solo sobre la migración, sino sobre muchos temas que desconocemos. “Leemos libros por muchas razones distintas; leemos por el placer de entrar en un texto, el placer de las palabras hermosamente escritas o la percepción que nos permite ahondar en una situación, comprender mejor una persona".

Salamandra lanza este jueves 24 de marzo en español su más reciente novela ‘A orillas del mar’.

"La literatura nos sirve para reconocernos, pero también nos enganchan las cosas que no conocemos, es una manera de aprender. Muchas veces uno lee sobre un tema que no conocía y dice ‘qué placer’ o ‘el autor me va a contar más cosas o no, pero puedo investigar sobre ese tema’. Hay un elemento de novedad, de noticia cuando leemos sobre otra época u otro lugar”, agrega.

Aunque Abdulrazak Gurnah se encuentra inmerso en ruedas de prensa, entrevistas y demás, espera pronto tener tiempo para volver a la escritura. Por ahora, la editorial Salamandra lanzará en español, este 24 de marzo, su más reciente novela A orillas del mar, una conmovedora novela donde nuevamente aborda el tema del exilio, además del amor y la traición.