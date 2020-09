Abordan la salud mental en la obra de teatro ‘D’mente’

Culiacán, Sinaloa. “Con todo podemos hacer comedia y en esta ocasión elegí hablar de esto (la salud mental) que está tan estigmatizado y es tan desconocido y tan ignorado por la población en general”, sentenció Ari Telch, protagonista de la obra D’mente, y que llega por primera vez en formato streaming este viernes 11 de septiembre.

Historia de activismo



En entrevista telefónica para EL DEBATE, el actor cuenta que tras seis meses de labores detenidas por el COVID-19, han decidido dar este paso de llevar D’mente a las plataformas digitales, con el apoyo del productor Jesús Ortiz de Pinedo, y que aborda desde el humor la enfermedad mental.

Ari Telch, quien padece bipolaridad, confiesa que si bien aborda brevemente este padecimiento, no se trata de una historia biográfica. “Yo no hablo de mí, yo hablo de la enfermedad en general. Hay ahí una sección de dos o tres minutos en que yo explico lo que es el bipolar 2, que es lo que padezco yo, y hago dos o tres referencias a lo que pudo haberme pasado a mí o lo que me sucedió, pero no, esto es para toda la gente. Es simple y sencillamente hablar de la salud mental, sin tabúes, sin prejuicios”.

Así, el también actor conocido por telenovelas como Mirada de mujer señala que esta obra, además de una propuesta para desestigmatizar la salud mental, se trata de una historia de “activismo”. “Es un ejercicio de comedia, pero también de activismo, donde la gente de pronto ve a alguno de sus familiares en estos relatos que hacemos, de pronto se ve a sí mismo, ve a sus hijos o ve a sus padres. A lo que nos dedicamos es a quitarle el miedo a un médico. En pleno siglo XXI le tenemos miedo a un médico que se llama psiquiatra, y es el especialista en decodificar la química de tu cerebro y la expresión de tus genes. Y bueno, cuando tienes comportamientos erráticos es bien importante que puedas buscar ayuda sin tener miedo, sin pensar que te van a poner camisas de fuerza o que te van a dar choques eléctricos. Es verdaderamente absurdo ese estigma que hay sobre la salud mental”, subraya.

Situación actual



Luego de un recorrido por toda República y una buena recepción por parte del público, Ari Telch celebra esta nueva aventura a través del formato streaming. “Es sensacional. Estamos teniendo la enorme fortuna de contar con espectadores de Panamá, de Argentina, de muchísimos lugares a los que no sabíamos si podíamos llegar o no, y ahora con Ticketmaster la gente puede acceder de cualquier lado. Nos hace felices, por lo menos haber hecho el ejercicio 4 cámaras y proponerlo de una forma distinta en video”.



El originario de la Ciudad de México también comenta que para esta presentación se hacen algunos “coqueteos” con la situación actual por la pandemia, donde la ansiedad ha crecido y sigue su curso hacia arriba. “Después de esta grave crisis del coronavirus se nos viene una grave crisis de salud mental y ansiedad. Es una pandemia muy grave y evidentemente afectó nuestra manera de pensar, de sentir, en qué comes, cómo duermes, tu autoestima, afecta en todo sentido”, indicó y agrega que la gente sigue preocupada por sus cuentas y lamenta que se hayan perdido tantos empleos en el país.



Finalmente invita a la gente a no perderse D’mente. “Conéctense, por favor. Se van a enterar de un montón de cosas que ustedes padecen, van a identificar a sus familiares. Hay activismo detrás de esta propuesta que está cimentada en la comedia, pero para hablar de cosas muy serias. Van a escuchar hablar de la depresión, por ejemplo, que desde 2014 es la primera causa de discapacidad laboral, personal y familiar en el planeta, y la confundimos con tristeza. La depresión es el robo de la voluntad”.