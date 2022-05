Abren Festival Internacional de la UAS con concierto de grandes autores mexicanos

Culiacán.- La Universidad Autónoma de Sinaloa celebra los 149 años desde su fundación con el inicio del 27° Festival Internacional Universitario de la Cultura, el cual se realizará del 5 al 13 de mayo. El festival dio comienzo con el espectáculo musical 'Homenaje a los grandes autores'.

Como apertura a las actividades del 27° Festival Internacional Universitario de la Cultura se presentó el espectáculo musical 'Homenaje a los grandes autores', en el Edificio Central de la UAS a las 20:00 pm.

Fue el rector de la casa de estudios, Jesús Madueña Molina, quien dio unas palabras con motivo a la inauguración del festival, dando inicio oficial al homenaje con las voces de Ricardo Rodriguez, Nadia Yuriar y David Pimentel, acompañados de la Big Band Universitaria, cuyo director es Alfredo Manrriquez.

Después, el tenor Ricardo Rodriguez interpretó las canciones "El Mundo" de Enrique Fabregad, "Enamorada" de Consuelo Velazquez, "Dios no lo quiera" del compositor sinaloense, El Negrumo, y "Muñeco de Cuerda" de Enrique Fabregad.

Tras Ricardo Rodríguez, en el escenario del Festival Internacioonal Cultural de la UAS se presentó el maestro David Pimentel interpretando las canciones "Can't take me eyes off you", "Sway" y "My way" con un impresionante dominio del inglés.

El tenor, Ricardo Rodríguez, una vez interpretada 'Amor perdido, cedió el micrófono a Nadia Yuriar quien cautivo a los espectadores con la canción "Piel Canela" en una potente interpretación gracias a su poderosa voz. Tras su primer canción, expresó su entusiasmo y nerviosismo por ser su primera vez como participando dentro del festival. Segundos después, interpretó "Frenesí", retirándose del escenario a su término.

Una vez más, el tenor Rodríguez subió al escenario interpretando la irónica canción del entrañable Pedro Infante, "Amorcito corazón", alentando al público a acompañarlo a cantar.

Las posteriores canciones que cerraron el primer evento del festival con éxito fueron "Que rico mambo", "Como yo te amé", "El triste", "NY. NY" y "Secreto de amor".

Finalmente, se invito a los sinaloenses a disfrutar del 27° Festival Internacional Universitario de la Cultura, organizado por la UAS, durante los días 5 al 13 de mayo, en los cuales se contará con diversos actos.