Acusan a Avelina Lésper de destruir obra de 20 mil dólares en Zona Maco

CDMX.- La crítica de arte Avelina Lésper ha sido acusada de haber destruido de manera intencional una obra del artista Gabriel Rico valuada en 20 mil dólares que se encontraba en la exposición Zona Maco, en la galería OMR.

Fue el director del Museo Soumaya, Alfonso Miranda, quien señaló a través de su cuenta de Twitter a Lésper como la presunta responsable de destruir la obra de Rico y darse a la fuga.

Tragedia en Zona Maco protagonizada por la pseudo y autoproclamada crítica de arte Avelina Lésper. Tras su visita al espacio de galería OMR rompió la obra de Gabriel Rico. Ni siquiera se disculpó y huyó", detalló.

La pieza en cuestión, cuyo valor monterio asciende a los 20 mil dólares, lleva por título "Nimble and sinister tricks (To be preserved with put scandal and corruption)", y se encuentra elaborada con vidrio, latón y "otros objetos", según la propia ficha técnica.

Su autor, Gabriel Rico, ya ha formado parte de la prestigiosa Bienal de Venecia, el encuentro de arte contemporáneo considerado el más importante del mundo.

Sin embargo, tanto personal de la galería OMR como la propia Avelina Lésper aseguran que la destrucción de la obra fue un accidente. Así lo confirmó también el artista Pavel Égüez, quien había acompañado a la crítica al lugar y ofreció su versión de los hechos.

"Acompañé visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente", aclaró.

Acompañe visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente. pic.twitter.com/0ilI7GAeEt — Pavel ÉGÜEZ (@paveleguez) February 9, 2020

Avelina Lésper se ha consagrado como una de las críticas de arte más rigurosas y polémicas del arte contemporáneo, al que ha calificado como "un gran fraude", producto de la mercadotecnia.