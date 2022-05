La naturaleza de todo

Esta historia inicia, claro, en Navidad. Al menos eso es lo que nos informa una voz en la radio, voz que solo escuchan unas ovejas. La pareja de rancheros islandeses conformada por Ingvar y Maria (Hilmir Snaer Guonason y Naomi Rapace), se presta a comer pavo y quizá brindar por otro año más con vida y juntos. Aunque de inmediato queda claro que hay algo agriándoles la vida, algo de lo que mejor no hablan y que los mantiene con el rostro inexpresivo.

En un principio no sabemos qué es, pero poco a poco, por un comentario sobre la posibilidad de volver a vivir el pasado, por unas miradas a ese horizonte casi siempre turbio o por el hecho de que tenían guardada una cuna en buen estado en el granero, queda claro que Ingvar y Maria son una pareja que perdieron a su hijo o hija, y que desde entonces decidieron entregarse en a sacar adelante ese rancho ovejero que regentean como forma de paliar el dolor de su pérdida. Así que los vemos cuidando y alimentando a todos esas ovejas. Y lo hacen “mecánicamente”.

No se ve que lo disfruten, pero sí queda claro que se lo toman en serio. Ayudan a las hembras en sus respectivos partos, marcan a las crías, llevan un control detallado de cada una de ellas. Hasta que un día, precisamente asistiendo al parto de una oveja, Ingvar y Maria descubren que ha nacido un ser sin igual. ¿Es ese un milagro, una aberración de la naturaleza, una alucinación compartida? A fin de cuentas viven casi incomunicados, rodeados de cerros, veredas y lagos. La naturaleza es lo único que los rodea y aquello que contemplan, y que deciden “adoptar”, podría considerarse algo “antinatural”. Pero a la pareja no les importa. La miman, la cuidan, la bautizan como Ada. Incluso Maria se bate en duelo con la verdadera madre, una oveja que no ceja en su intento por reclamar a su cría. Y, claro, con esa premisa bastaría para que nos entregáramos a debates sobre la paternidad o nuestra relación con la naturaleza, incluso sobre cómo hemos abusado de los animales; sin embargo, aquí no se está solo para discusiones morales o filosóficas.

Así que a la granja llega Pétur (Björn Hylnur Haraldsson), huyendo de sus propios errores, y se encuentra con un escenario insólito. Su hermano y su cuñada por fin desbordan felicidad porque viven con un ser aberrante: parte oveja y parte humano. Cordero (2021; Islandia, Polonia y Suecia), debut como director de Valdimar Jóhansson, que también escribió el guion junto con el poeta y novelista Sjón, se descubre no como una mera parábola sobre la paternidad. Para nada. Lo “parido” aquí va más en sentido de relatar un mito enclavado en la premisa de que la naturaleza siempre tiene su propio orden, mismo que acabará imponiéndose sin importar qué planes o intenciones tenga el hombre, ese ser pretencioso que siempre está pensando que todo depende de él y que pocas veces se da cuenta que no suele entender nada.