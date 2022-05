Alan Valdez busca el discurso poético en todos los géneros literarios

Sinaloa, México. El escritor Alan Valdez está convencido que la escritura debe ser una actividad compartida. “Creo que la escritura completa su ciclo, su razón de ser, con el lector. A mí no me sirve de nada escribir un libro y que no tenga un lector”, sentencia el originario de Chihuahua, quien publica La pérdida de voluntad en el agua (Fondo de Cultura Económica), obra ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2020.

Hibridación de géneros

El libro es un largo poema donde Alan Valdez combina versos y largas secciones narrativas. “La razón principal por la cual combiné géneros respondía a una necesidad mía de discutir con los lectores qué implica un libro de poesía. La primera consideración a tratar es que abres el libro y es una amalgama de textos en verso y en prosa. Es mi primera apuesta por decirle al lector ‘esto también es un libro de poesía’”, comparte el autor.

“La primera forma de irrumpir en lo que es un libro de poesía, en términos muy generales, es llevándolo a su registro no opuesto, pero más distante. Eso ya es una discusión muy amplia, decir que la prosa tiene poesía o que la poesía en prosa también existe como el cuento, la novela. Quería que el lector discutiera frente a qué tipo de libro estaba [...] el juego de registros y de tonos me permite darle un ritmo”, agrega.

El libro de Alan Valdez ya se encuentra disponible en librerías Educal de todo el país.

Para La pérdida de voluntad en el agua, Valdez se autoficcionaliza en el personaje principal. “Como es mi primer libro, tiene una especie de conciencia de quien lo escribió, de manera muy rudimentaria, muy juvenil, no peyorativamente, sino por arrebatado. Cuando me propuse escribir este texto pensé de dónde sustraer material [...] en ese momento asumí que la única cosa legítima con la que podía sentirme con el derecho de hablar sin constreñir nada era mi vida, pero no en términos autobiográficos, sino como esta cosa de ficcionalizar”.

El agua y el tiempo

La historia del libro está dominada por la metáfora del agua como elemento del paso del tiempo, a través de un protagonista que ve, por ejemplo, en un río congelado la oportunidad de analizar diferentes momentos de su vida. “El libro tiene una gran imagen: el agua y todas sus metáforas. Los registros en prosa a me permiten detenerme y explicar hasta ensayísticamente cómo es que yo voy concretando las imágenes y en cambio lo ocurre con las partes en verso es que son contundentes, sintéticas y apelan más a la abstracción”.

También se explica aquí como un reflejo del cambio. “Quizá los filólogos me puedan decir que estoy equivocado y citando muy mal a Heráclito, pero la frase de ‘nadie se baña dos veces en el mismo río’ es una especie de síntesis o explicación del concepto de tiempo o de cambio. La única cosa que tenemos para resistir al tiempo es la memoria”, dice Alan Valdez.

Por otro lado, señala que fuera de la burocratización, la existencia de galardones como el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2020 son un aliciente para escribir. Personalmente, asegura que ganarlo le dio fe en la literatura.

Sobre seguir en el terreno de la poesía u otro género, apunta que le gusta ubicarse en la hibridación y esas son las posibilidades del cómo y por qué escribe. “Mis pretensiones escribiendo radican en discutir el libro en su dimensión de procesos de lectura, y sí, este es un libro de poesía, pero a mí lo que más me interesa es entender cómo funciona el discurso poético, no el verso, no en la narrativa, sino cómo lo poético habita en el ensayo, en la dramaturgia, en la poesía evidentemente y en la narrativa, y jugar y coquetear con eso”.