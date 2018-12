Alesis Fleitas lleva a los niños y jóvenes a viajar al imaginario

Mazatlán.- El actor argentino Jonatan Alesis Fleitas, de la mano de Aula Teatro, llega a Sinaloa para presentar en escuelas El principito, una obra de teatro infantil que incluye títeres.

“El principito es universal, chicos de tres años hasta jóvenes disfrutan del espectáculo, trabajamos en lugares inimaginados. Esta obra inició en Argentina, pero se ha llevado a otros países y ha sido todo un éxito. En El principito se deja en los espectadores el valor de la amistad, el no mentir, no creerse más de los otros, no ser ególatra, aprender a compartir, no dejar de ser un niño”, refirió el histrión.

Foto: Víctor Hugo Olivas.

El principito, dice, busca siempre respuestas y representa al niño que llevamos dentro.

La primera función que dio en Mazatlán fue en la escuela Cuauhtémoc y el lunes 10 de diciembre estuvo en la escuela Josefina Osuna Pérez. Se presentaría ayer 11 en Culiacán y hoy 12 miércoles cierra su gira en Mocorito para seguir con su recorrido en otros estado de México.

Foto: Víctor Hugo Olivas.

La cultura internacional

“Aula Teatro se dedica a hacer obras de teatro para jardines y primarias, en un principio se abordaron temas de drogadicción, temáticas para adolescentes y se hace hincapié en los buenos valores; pero, ahora se han trabajado en contenido para niños. El principito, Piter Pan, Pinocho son algunos de los montajes que se presentan”. Aula Teatro, la cual tiene más de 10 años de trayectoria, ha presentado sus creaciones en Argentina, China, Uruguay, México y España.

Dentro de las metas es poder trabajar en Ecuador, Brasil, hacerlo con contenidos que sean divertidos con un mensaje positivo para el espectador.

Foto: Víctor Hugo Olivas.

México en su gira

En México se han presentado en Chihuahua, Tijuana, Yucatán, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez, Chiapas, Guerrero, Cabo San Lucas y La Paz.

En este año se hicieron 250 presentaciones de la obra El principito, en varios países. Desde el año pasado la compañía Aula Teatro llegó por primera vez a este país, ahora tiene como meta hacer una filial en México.

La forma de trabajo de la compañía es a través de la venta de la presentación de la obra, luego de que las escuelas pidan su servicio el costo es bajo, los niños llegan a pagar entre 10 y 15 pesos. Se busca que aprendan a través de la cultura, de una actividad extraescolar.

Foto: Víctor Hugo Olivas.

Actor por ‘El Chavo del 8’

El actor comparte que su pasión por el teatro se dio a corta edad. Tiene 20 años de carrera teatral, dos años en la compañía Aula Teatro. La inquietud de ser actor nació luego de ver al Chavo del 8, desde allí pidió estudiar actuación a sus padres y se le cumplió; ahora ve su trabajo como un medio para cambiar la vida de los demás.

El actor indica que gracias al trabajo de lo que hacen empresas como Aula Teatro se disminuye la violencia.

“La única forma de que no caigan en ese mundo de violencia es a través del estudio y de las oportunidades, tenemos que pensar en ser más humanos, porque los hijos de unas personas tienen el mismo valor que otros. Siempre creo la compañía y yo como arista el cambiar la mente de las personas, en una espectáculo de 100 personas le cambiamos la mentalidad a dos personas. Hemos ganado una batalla”.