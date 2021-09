Alex Carrillo celebra que su corto llegue a Roma y sus dibujos a Museo de Disney

Sinaloa, México. Un año lleno de sorpresas es lo que ha vivido el ilustrador y artista visual mexicano Alex Carrillo, pues mientras a finales de 2020 su libro debut para colorear 'Faces: A coloring book' ocupaba los primeros puestos de venta en Amazon, ahora celebra que su cortometraje 'Express' resultara finalista en el Roma Short Film Festival y el Adobe Digital Short Film Fest, así como la llegada de algunas de sus obras a The Walt Disney Family Museum, en San Francisco, Estados Unidos.

Experimentando

En entrevista para DEBATE, Alex Carrillo comparte que la oportunidad del cortometraje 'Express' surgió el año pasado, a la par de su libro 'Faces'. El corto fue su primer acercamiento a la animación en este formato, por lo cual buscó cuidar cada detalle. “Me enfoqué muchísimo en que la historia fuera buena, que tuviera personajes que conectaran con la audiencia, y creo que lo mejor de esa experiencia fue que pude, por primera vez, poner a mis personajes en un ambiente real, es decir, les pude dar vida por medio de voces y movimientos animados, y sobre todo que tengan una historia mucho más completa”.

'Express' tiene como protagonista a Eddie Levy, un joven que quiere compartir su trabajo con el mundo pero le da miedo. Todo cambia cuando llega Marcus J. Baker, uno de los escritores más grandes del mundo, a su ciudad. El toque especial de esta historia es que está un poco inspirada en sí mismo.

“En este caso en vez de que le guste mucho dibujar, al personaje principal le encanta escribir, y su sueño más grande es llegar a la revista de uno de los editores más grandes del mundo. Está un poquito inspirado en mi historia de querer expresarte, eso fue lo que me gustó muchísimo, el saber que esta historia haya conectado, porque creo todas las personas tenemos un sueño que queremos cumplir”.

'Express', de Alex Carrillo, llegó al Roma Short Film Festival.

El trabajo fue finalista del Roma Short Film Festival (Festival Di Cortometraggi Di Roma) y alcanzó el tercer lugar en el Digital Short Film Fest de Adobe y Talent Network, un aliciente que sirve al joven de 22 años a querer seguir evolucionando.

“Creo que lo que ha pasado recientemente con mi arte es que me he enfocado mucho en seguir aprendiendo, en no limitarme y no quedarme estancado en un solo estilo, sino tratar de ver cómo puedo mejorarlo, cómo puedo hacer que cada vez se vea mejor, y yo como artista poco a poco irme nutriendo de nuevas formas o habilidades del dibujo. Y también he seguido trabajando muy duro, para demostrar que siempre el trabajo duro le va a ganar al talento”.

Llegada al Museo

Por otra parte, haber llegado a exponer en The Walt Disney Family Museum es algo “que todavía siente fuera de este mundo”. “Yo crecí viendo las películas y series animadas de Disney, y la historia de Walt Disney fue algo muy importante en mi vida porque, fue de las primeras veces donde me di cuenta que sí me quería dedicar a esto, entonces saber que mi arte forma parte de la historia de Walt Disney es algo increíble”.

Alex Carrillo se enteró de la convocatoria para participar en una exhibición virtual del Museo de Disney, el cual había cerrado sus puertas presencialmente debido al covid-19. La temática se trataba de un tributo por el 55 aniversario de la canción 'It’s a small world'. Así, el mexicano decidió tratar el tema del multiculturalismo y reflejarlo con una ilustración de 55 personajes propios, de diferentes partes del mundo y mostrar de esa forma 55 culturas diferentes.

“Investigué y traté de no faltarle al respeto a ninguna de las culturas. Hago el dibujo, lo mando y para mi sorpresa quedó seleccionado. En esa primera exhibición fui uno de los 120 artistas seleccionados alrededor del mundo y haber competido con veteranos de Disney, que tienen más experiencia en la ilustración, para mi fue muy bonito. Además de representar a México en el museo”.

Alex Carrillo con su pieza 'Unity' para The Walt Disney Family Museum.

Pero las sorpresas no pararon ahí. También participó con dos ilustraciones en otra convocatoria de Disney, esta vez con el tema del Día de la Tierra. “También para mi suerte pude representar a México en esta exhibición y recientemente me avisaron que una de las ilustraciones que hice para esta segunda está ahorita presencialmente en el museo, pero digitalmente en un monitor”, puntualiza Carrillo y afirma que aún está tratando de procesar todo.

Alex Carrillo dice que algo que lo marcó mucho durante este año es darse cuenta que no hay que esperar a que llegue una oportunidad, sino que es importante que nosotros demos el primer paso para alcanzar nuestros objetivos.