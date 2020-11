Alex Carrillo comparte su arte visual en el libro 'Faces'

Sinaloa. Buscando acercar más al público al arte digital y con el objetivo de que la gente se sienta identificado con sus personajes, el joven mexicano Alex Carrillo lanzó su libro 'Faces: A coloring book', un libro para colorear y el cual se mantuvo inesperadamente para su creador en los primeros lugares de ventas de Amazon.

Dibujos inspiradores

En entrevista para DEBATE, Alex Carrillo cuenta que desde muy corta edad le encantaba dibujar, pues sentía que “era una manera en la que me podía expresar a mí mismo por medio del dibujo, de la creación de personajes y de darles vida”. Siempre que le preguntaban de niño qué quería ser de grande, el joven de Saltillo confesaba sus intereses por ser ilustrador y trabajar en grandes compañías como Pixar o Disney, o simplemente algo relacionado al mundo de la animación digital y el dibujo.

“Fue algo que siempre estuvo dentro de mí. Sí hubo tiempos en que mucha gente me dijo, ‘ya en serio, ¿a qué te vas a dedicar?’. Y sí había veces en que me entraba la duda de si esto era una carrera de verdad o si era algo de lo que se podía vivir”, dice y agrega sentirse satisfecho de escoger este camino artístico y sentar su confianza en este mundo. “Creo que el aprender mucho y el practicar me llevó mucho a seguir cumpliendo mi sueño y siento que voy por muy buen camino para cumplirlo”.

El chico de apenas 21 años ha logrado colaborar con el Tec de Monterrey o con importantes marcas, pero su ascenso se cristalizó aún más con su libro 'Faces: A coloring book by Alex Carrillo'. El creador comparte que la idea de crear un libro para colorear nació en 2019 y era algo que tenía tiempo en su lista de pendientes.

Alex Carrillo con su libro. Foto: Cortesía

A raíz de que se originó la pandemia por el COVID-19 y eso llevó a millones de personas a recluirse en casa, Carrillo tomó la determinación de aterrizar el concepto que tenía en mente y seguir creando contenido. “Me gusta mucho crear personajes y el hacer este libro para colorear fue una manera para que las personas, durante estos tiempos de contingencia, se sientan inspirados e impulsen su creatividad. Quería hacer un libro para colorear donde las personas se sientan identificadas, que sea un libro para que las personas que han levantado su voz sepan que hay alguien que los escucha, que sepan que su mensaje se está transmitiendo”.

Así, el joven talento trató de incluir la mayor cantidad de personajes posibles en sus dibujos, que van desde diferentes preferencias, diferentes atributos físicos, diferentes culturas y más, esto “para que la gente se sienta más identificada” y crear una conexión.

Por su parte, comparte que completar este libro fue todo un reto. “Tuve que investigar muchísimo sobre diferentes culturas alrededor del mundo y este libro está muy inspirado en esa diversidad. Incluí también cosas que me gustan a mí, como la cultura de la moda moderna, tuve que buscar cuáles eran las tendencias de la moda moderna para agregarle diferentes prendas a los personajes y tuve que investigar qué expresiones les puedo dar a los personajes para que sean amigables, para que este libro no solamente sea disfrutable para los niños, sino también para adolescentes y adultos. Que sepan que hay diversidad en el dibujo”.

Estilo marcado

El estilo en el trabajo de Alex Carrillo ya está marcado. “Me dedico mucho a hacer ilustraciones digitales, muy enfocados en el diseño de personajes, con las facciones o expresiones muy exageradas, con los ojos muy grandes”, describe entusiasmado sobre su propio trabajo, el cual no solamente nació del aprendizaje y la práctica en el dibujo, sino que también toma inspiración de otras líneas como la fotografía y la pintura.

El chico señala que tuvo prácticas universitarias como fotógrafo y aprendió mucho de ello. Asimismo, dice admirar mucho a Van Gogh desde niño, y sobre quien tuvo una mayor impresión cuando apreció La noche estrellada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (Moma) y entendió que “sí se puede vivir del arte”; igualmente otra fuente de inspiración es Kaws, un artista visual que empezó en los 90 y hacía arte de grafiti, tratando de llegar a miles de personas a través de campañas publicitarias en su arte.

Sobre sus sueños a futuro, Carrillo espera exponer algunos de sus trabajos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York algún día. Por ahora, sigue disfrutando el éxito de su libro en inglés 'Faces: a coloring book by Alex Carrillo', disponible en Amazon; y trabaja en las escenografías de una compañía de teatro en Saltillo, así como en las ilustraciones de un cuento infantil de una autora afroamericana.