Álex Carrillo, único artista mexicano en exhibir actualmente dos piezas en Museo de Walt Disney

Sinaloa, México. El éxito le ha sonreído este 2021 al artista visual mexicano Álex Carrillo, quien destacó con su cortometraje 'Express' en el Roma Short Film Festival y formó parte de una exhibición virtual en The Walt Disney Family Museum, en San Francisco, por mencionar algunos de sus logros. “Este año para mí ha sido increíble, a pesar de todas las bajas. Fue un año donde pude aprender muchísimo y quiero invitar a las personas a siempre confiar mucho en lo que hagan”, expresa.

Y para cerrar el año, precisamente The Walt Disney Family Museum abre de nuevo sus puertas, para exhibir, ahora de forma presencial, dos de sus ilustraciones, sumando así Carrillo otro triunfo más.

Bonito mensaje

Álex Carrillo es el único artista mexicano que forma parte de la exhibición “Spirit of the season” (Espíritu de la temporada), del Museo de Walt Disney, muestra que habla de “todas las celebraciones o festividades que hay de noviembre a principios de febrero, como Navidad, Año Nuevo, el Diwali de la India, Hannukah, o las posadas y el Día de Reyes que se marcan de México”.

“El Museo sacó la convocatoria abierta a todo el mundo, en este caso como ya había participado en exhibiciones virtuales en dos ocasiones, me invitaron. Hice yo dos ilustraciones, y estas dos quedaron seleccionadas”, completa el joven de 22 años.

Carrillo es el único mexicano en esta exposición, con dos pinturas exhibidas presencialmente al lado de artistas de Estados Unidos, mientras que de forma virtual se añade talento de Canadá y España.

'Magical season' es una de las piezas que se exhiben de Alex Carrillo en el Museo de Disney.

El ilustrador señala que algo que le atrajo mucho de este proyecto fue el propósito que planteaba el museo. “Algo que querían transmitir era que el último año, por la pandemia, fue difícil ver a familiares o personas que queremos y querían remarcar en este año, obviamente cuidándonos, podíamos tener la oportunidad de ver a esas personas, y que no solamente es importante lo que tú celebres, si celebras Hanukkah o Navidad, lo importante es la convivencia entre familia, formar buenos recuerdos, y eso era lo mágico de esta temporada”, narra vía telefónica.

Yo lo que quise hacer con estas ilustraciones fue poner diferentes celebraciones en un solo dibujo, pero que lo importante fuera eso, ver personas sonriendo, pasándola bien, sin juzgar la festividad que celebra cada quien. Fue mucho estar investigando de las celebraciones y cómo no faltarle el respeto a ninguna.

Constancia y evolución

Una de las herramientas más valiosas de Álex Carrillo para realizar su trabajo es la disciplina. “Al terminar un proyecto, por ejemplo, me gusta tomarme unos días de descanso y luego ver en qué otro proyecto puedo participar o qué otro proyecto puedo hacer. Me costaba mucho trabajo el tema de la organización en un principio, pero ahorita ya pude hacerlo".

"Una de las preguntas que siempre me hacen es ‘¿cómo le haces para tener o trabajar en diferentes proyectos?’ Y una de las cosas que les digo es que si nos damos cuenta pasamos mucho tiempo en redes sociales o procrastinando, y ese tiempo, si son 15 minutos o media hora, la podemos utilizar para empezar un nuevo proyecto”, agrega.

Asimismo, al originario de Saltillo le gusta evolucionar en cada proyecto. “Trato de seguir practicando muchísimo, hacer muchos, muchos dibujos, para que mi estilo siga evolucionando, que no se quede estancado, sino que siga aprendiendo de diferentes artistas. Siempre trato de subirle el nivel con cada ilustración”.

'Cheers to the memories' es otra de las piezas de Alex Carrillo seleccionadas para el Museo de Disney.

Precisamente, para la pieza 'Magical season', magical moments confiesa que realizarla fue un reto pues tenía que darle rostro a tantos personajes; mientras tanto, para 'Cheers to the memories' procuró mucho el detallado de cada elemento, hasta de una bufanda. “Una de las cosas que me gusta cuando voy a un museo es acercarme mucho a la obra y ver los detalles chiquitos, y quería que el público también lo viera en mis ilustraciones”.

La exhibición en San Francisco, California abrió en noviembre de 2021 y permanecerá hasta marzo de 2022. Y para aquellos que no puedan visitarlo, las piezas pueden verse en el sitio waltdisney.org.