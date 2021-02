Alex Rivera habla de la fotografía en tiempos modernos

Culiacán, Sinaoa. Lograr imágenes de calidad y de alto impacto con la menor cantidad de edición posible, que los modelos o clientes vivan una experiencia real en las sesiones fotográficas, que sientan el frío o calor, e incluso mojarse bajo la lluvia, fue el estilo de trabajó que declaró practicar el artista de la lente Alex Rivera, originario de Culiacán, especialista en fotografía nocturna y quien tuvo que vencer sus propios miedos para incursionar en la fotografía acuática, por la fobia que le tenía al agua.

“Una de las cosas que más me gusta es que siempre me sorprendo; además, siempre he tratado de ir combinando cosas que no eran compatibles, por ejemplo, las fotografías nocturnas con personas, pero yo empecé a meter elementos de quinceañera, o una boda en una foto de noche con las estrellas, con la luna, con elementos nocturnos que normalmente no se hacen”, dijo.

La charla

Invitado a impartir la charla ‘La fotografía en tiempos modernos’ dentro de la cartelera de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, con la participación directa de la Escuela de Artes Plásticas y la transmisión en vivo por los micrófonos de Radio UAS, añadió que su búsqueda por mejores fotos y nuevos estilos le implicó trabajar mucho de noche, en soledad. “Y eso es muy emocionante”.

En el caso de la fotografía acuática -continuó-, tienes que trabajar debajo del agua. “Si a veces es difícil trabajar al aire libre, entonces, estar debajo del agua, dirigir a la quinceañera a la novia, a la embarazada, también tienes que mantener la respiración y mover el equipo y todo eso genera una emoción muy grande, tanto para nuestro cliente como para mí, siempre me he preocupado por hacer cosas diferentes”.

Entrevistado por Mirlo Gallardo, evento también transmitido por Facebook Live, a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS, Alex Rivera expresó que en su trabajo fotográfico busca siempre dar el máximo, que consideró muy satisfactorio por el impacto que viven los clientes al disfrutar el producto final.

Sobre el desarrollo de las tecnologías, habló de los tiempos de la las cámaras análogas, de las cámaras desechables de la Kodak, de la aparición de la fotografía digital y de los nuevos retos frente a la aparición de los Smartphones, aduciendo que el fotógrafo debe estar en constate búsqueda y preparación, que porque el día que concluya que ya lo ha aprendido todo, será cuando su vida profesional vaya en declive, cuando la curva vaya hacia abajo.

“Cuando te relajas, te pasan por arriba cinco mil, porque hay mucha gente con sueños y hay que fijarte si eres competente, o no; y si lo eres, debes fijarte siempre en lo que estás haciendo”.

En un segmento del programa, Alex Rivera mostró algunas de las imágenes predilectas captadas por su lente, tomadas en sitios icónicos como el Central Park, de Nueva York; pero también en rincones de la región, como en Bagrecitos, Tepuche, del municipio de Culiacán; o en Vado hondo, Cosalá.