Alfarería de Los Capomos, El Fuerte, una tradición en resistencia

El Fuerte, Sinaloa.- Las y los alfareros de la comunidad indígena yoreme de Los Capomos, El Fuerte, que se ubica al norte de Sinaloa, son conocidos por su ancestral forma de hacer ollas de barro, y reconocidos con premios nacionales de la cerámica tradicional.

Ildefonso Ibarra Mariscal es uno de los alfareros que sostiene esta herencia prehispánica de hacer vasijas que se caracterizan por su elaboración de forma manual y su distintivo color rojo que le imprime la tierra.

El ceramista de 45 años de edad lleva 15 años de su vida dedicados a buscar y batir el barro, prepararlo, amasarlo, y darle forma a la vasija sin la ayuda de un torno: solo con sus hábiles manos fabrica la olla, dándole el volumen y tamaño con bastones del barro que va colocando de forma circular uno tras otro hasta darle la forma a la vasija, que una vez seca procederá a hornear los trastos.

¿Quiénes compran estas piezas de barro?

Pues somos locales, regionales, y vienen de diferentes partes. En la fiesta de San Antonio, que se celebra aquí en nuestra comunidad en el mes de junio, es donde más nuestras artesanías se venden. Aquí vienen de varias partes: han venido del sur del país, de la Ciudad de México, de Sonora y otros estados, y de aquí de la región.

¿Qué es lo que más le pide la gente?

Serían las artesanías para la cocina: los comales, apastes decimos nosotros, platos, vasos, tazas, es lo más común que me piden.

¿La cerámica le da para vivir?

De esto vive mi familia en parte sí, pero cuando puedo, porque para mantener a mi familia me dedico a otros trabajos del jornal. Esto lo hago en mi tiempo libre.

¿Desde cuándo te dedicas a la cerámica?

Llevo quince años como alfarero, y lo que más me gusta hacer son lo que nosotros llamamos tinajas, recipientes para el agua, es lo que más hacemos nosotros aquí.

¿Cómo es que aprendiste este antiguo oficio de la cerámica?

Será que, pues, dependen de mamá, mis abuelas, tatarabuelas. Viene de muy atrás. Yo haz de cuenta que nací en esto, desde que nací mi familia ya hacía lo que yo sé ahorita. Yo tengo 45 años, y veo que a mis hijos les gusta y van a seguir con el favor de Dios. Queremos que siga y queremos que salgan adelante.

Si tuvieras oportunidad de que la autoridad te escuche, ¿qué les dirías?

Pues yo les diría que nos ayudaran, que nos apoyaran como para que la cultura siguiera, que no se perdiera esto, porque esto también pues es de nosotros. Haz de cuenta que nosotros nacimos con esto, y eso sí sería lo que yo les pediría, que nos ayudaran para que no muriera esto.

¿Cómo pueden ayudarle a conservar este antiguo oficio de la cerámica?

Pues yo diría que, yo como trabajador ceramista, como parte que me gusta, a mí me gustaría enseñar a las personas para que no se perdiera, para que siguiera la gente trabajando y aprendiendo.

¿Qué se ocupa para el taller?

Para poner una escuela, pues sería la materia prima, los materiales para la escuelita, para el taller. También un salario, herramientas. A mí me gusta hacer vasijas que sean útiles, como un tortillero para que se conserven calientitas.

Ollas, platos, tazas, jarrones, comales, entre otros enseres domésticos de barro, elaboran alfareros de Los Capomos. Foto: Debate

Ildefonso muestra con orgullo sus vasijas y aconseja a sus clientes que al momento de usar sus piezas por primera vez para cocinar, deberán curarlas con una fórmula a base de masa de maíz que debe hervir hasta consumirse. También se puede utilizar la cal.