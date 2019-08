Alfonso Orejel estrenará Consumidores de pesadillas

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de mañana estará disponible en las principales librerías del país la primera novela del escritor mochitense Alfonso Orejel Soria, Consumidores de pesadillas, la cual es editada bajo el sello Penguin Random House.

Será un viaje hacia las entrañas del infierno, advierte el escritor de género de terror, durante entrevista para EL DEBATE.

Es un triller de terror, de suspenso, y la trama en un momento dado se vuelve policial, donde ocurre un misterio y hay que descubrirlo; una historia situada en cualquier ciudad. Son cinco personajes: tres hombres y dos mujeres, que son amigos, y el nerd descubre un portal para entrar al trasmundo, a un mundo lleno de pesadillas; está ubicado en un espejo de una casa de Infonavit abandonada.

“Esta novela mía metafóricamente es una exploración de este mundo tan terrible que nos ha tocado vivir, y es una rebelión contra ese estado de cosas. De alguna manera la novela muestra cómo para muchos de nuestros jóvenes el futuro no existe, está suprimido, está en ruinas y tienen desesperanza, desilusión, frustración, desengaño; hay como un vacío, a diferencia de otras generaciones a la que pertenecemos nosotros, que sí aspiramos a un futuro más digno. Los jóvenes de nuestra época, de los barrios, de las colonias, están en la desesperanza más absoluta.”

El autor de cuentos infantiles como Cucaracho, Caldo de perico, La venganza de la mano amarilla, y de poesía como La luna y otros hallazgos, que logró el premio estatal de cuento Inés Arredondo, y Palabras en sepia, ganador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2008, en los últimos años se ha adentrado al género de la novela y actualmente cuenta con cuatro obras literarias del género negro, que están en editoriales como Alfaguara, Océano, Planeta, Era, y otras están en concurso, y espera que salgan a la luz pública.

“En esta novela aprovecho para retratar el mundo de los jóvenes, reflejar un poco el espíritu de la época, recrear la oralidad del norte”, manifestó el también cuenta cuentos y tallerista de cuento.

Portada de la novela que estará en circulación nacional mañana.

Sinopsis

Cinco jóvenes descubren una puerta hacia un mundo poblado por criaturas perturbadoras, pero aterradoramente fascinantes y adictivas. Esas emociones que experimentarán los harán volver al portal por una nueva dosis. Pero hasta el miedo en exceso es peligroso. Cuando la vida nos ofrece una falsa felicidad, necesitamos que algo nos sacuda, nos inyecte adrenalina y nos haga recordar que a veces estamos vivos de pura suerte.

La novela

Es un libro de 25 capítulos y 192 páginas, está dirigido a lectores jóvenes y adultos y saldrá a la venta a partir de mañana en eBook y en libro físico. Adelantó que el primer capítulo de la novela trata de una chica que tiene unos papás profesionales que se dedican a impartir cursos para ser felices.

El libro tiene un gran humor negro y hace un retrato brutal de algunos de los males y de los vicios de nuestra época.

Orejel Soria comentó que para él fue un desafío escribir esta novela porque tuvo que armar muchos personajes y hacer que toda la trama quedara perfecta.

El escritor considera que es diferente trabajar con un cuento, en cierto sentido, porque un cuento tiene que tener mucho punch.

“Para mí, de alguna manera Consumidores de pesadillas refleja uno de los grandes males de nuestra época, que es la necesidad que tiene la gente de escapar de la insoportable realidad que vive, y lo hace a través de las drogas, el alcohol, el sexto, las redes sociales, del poder, de la pornografía, la violencia y a través de las pesadillas. Decía el poeta Eliot: Nadie soporta demasiada realidad. Todos necesitamos escapar de ella, desconectarse, escuchar música, ver una novela, una película”.

La época

El escritor considera que esta época que estamos viviendo pareciera ser la más horrenda, por la violencia del narcotráfico y los sicarios, pero cree que no, la más cruel fue la Edad Media, afirma. Fue un tiempo muy violento, había mucho abuso de niños, y en esa época tal vez no surgió la novela más negra porque no se escribió, casi no había libros, y tenían que hacerse a mano.

“Más bien yo diría que esta época es de las más cómoda, y a partir de la comodidad en que estamos, cualquier cosa que nos resulte incómoda, nos resulta más difícil de soportar esas escena, pero sí hay mucha violencia”, puntualiza.