Alfredo Vergara: No he vivido del teatro

Mazatlán.- “Este monólogo lo descubrí en un momento crítico de mi vida. Es un monólogo que quiero mucho, pero creo que llegó a su momento final. Tengo cuatro años con él, es la décima función, y es la última que presentó en Mazatlán. Buscaré llevarlo a otros lados”, externó el actor, escritor y director de teatro Alfredo Vergara.

Con la presentación de Pepito festeja 21 años de carrera artística, y agradece el apoyo del público.

Ahora trabaja en la promoción de su más reciente trabajo teatral, El logro de Henden, y buscará espacios para presentarlo.

“Ha sido difícil, no he vivido del teatro. A mí la docencia teatral me encontró muy rápido, para si te quieres dedicar a actuar en el teatro, no es negocio”, externó.

Foto: Sergio Pérez

Obra con mensaje

El montaje lo escribió hace cuatro años, en un momento crítico de su vida, con el objetivo de generar ingresos, ya que se encontraba en un momento difícil.

“Pepito es la historia de un hombre que irrumpe en una conferencia para empezar a tener una catarsis de como le ha ido en su vida. Está dolido con la vida, las personas le han roto el corazón, pero logró sobreponerse porque tuvo una madre con una filosofía de vida simple, que le enseñaba que la vida es un juego, donde a veces se gana y a veces se pierde, y hay que seguir”, indicó el actor.

Resaltó que el mensaje central es que la vida en ocasiones es injusta y dolorosa, pero siempre, de las cosas malas hay que sacar algo bueno.

“El monólogo quiere decir que aunque todo esté jod..., todo va a estar bien en algún momento, mientras tengamos vida. Como una flor de loto que nace en lo peor, pero nace hermosa, eso es un ejemplo de la resilencia”, reitera.

Foto: Sergio Pérez

El histrión declara que cuando inició su trabajo, empezó a escribir. Lo hacía por hacerlo, pero ahora se centra más en escribir teatro para niños. A través de la farsa le gusta llevar un mensaje. Comparte que en los siguientes días iniciará su taller de teatro, de manera independiente. En los próximos días dará más detalles.

Además, busca generar en Mazatlán la formación de más actores. “Para ser actor tienes que tener ganas de serlo, porque es una carrera difícil. El talento no lo es todo, se necesitan ganas, disciplina, es vocación, leer bastante. No puedes ser buen actor si no eres lector”, concluyó.