Alina Rodríguez Begdadi: La danzaes lo que me llena el corazón

Mazatlán, Sin.- Sin duda alguna, la pasión y el amor por todo lo que se realiza son las claves del éxito, y para un bailarín profesional, es lo que rige su día a día.

Alina Rodríguez Begdadi, bailarina de la Compañía Profesional de Danza de Mazatlán y maestra del Centro Municipal de Artes (CMA), comparte para los lectores de EL DEBATE, el sentimiento que les provoca en su corazón dedicar su vida a este bello arte, hoy en el Día Internacional de la Danza.

Desde que inicia su día hasta que termina, la bailarina está pensando en cómo mejorar su técnica, y aunque esté cansada, agotada o lesionada, se levanta con gran entusiasmo para hacer lo que más le llena su a corazón.

“La danza es mi vida entera, es mi pasión, es con lo que me levanto todas la mañanas, lo que llena mi corazón. Cuando yo diga, ya no quiero bailar, es cuando ya no lo sienta en mi corazón”, expresó la bailarina.