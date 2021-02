Alonso Sicairos-León se enamora en un café en ‘Amour a París’

El tenor Alonso Sicairos-León está ansioso por la presentación de la obra 'Amour a París', el próximo sábado, y donde una vez más da vida a Antonio, un chico torpe y decepcionado que encuentra el amor en un café de París.

La historia que mezcla comedia, ópera y arte se presentará, debido a las condiciones por la pandemia, de forma digital, pero el sinaloense revela que su calidad dejará satisfecho al público.

Música y arte

'Amour a París' es una comedia romántica, creada por Ragnar Conde, que sigue a dos chicos mexicanos que se conocen en un café en París, encuentro que provocará el juego y el coqueteo entre ambos. “Hoy vivimos en una época en la que estamos más virtuales que nunca y gran parte del éxito de esta obra es que toda la situación se da en una mesa del café, y los dos personajes se atreven a irse mostrando tal cual”, señala Alonso Sicairos-León en entrevista para DEBATE.

El originario de Culiacán se encarga de dar vida a Antonio, un hombre que llega triste y herido a París tras una decepción amorosa. Aunque él no desea saber nada de la vida ni del amor, la aparición de una mesera en el café termina cambiando su panorama. “(Ella) no para de hablar, no deja de preguntarle y de enseñarle cosas, de cantarle y, de repente, Antonio se desquicia un poco. Es torpe y no quiere interactuar con nadie”, detalla sobre la relación entre los protagonistas.

En la obra, Sicairos-León comparte créditos con la soprano Ana Rosalía Ramos, con quien ha trabajado en numerosas producciones y con quien revela que mantiene una química notable sobre el escenario. Sin demeritar el trabajo de su compañera, el tenor avanza que el personaje masculino lleva la parte musical más pesada de la obra, con un repertorio muy refinado y vocalmente demandante. La música rescata piezas operísticas del periodo romántico francés, con temas de Jules Massenet, George Bizet, Gabriel Fauré, Ambroise Thomas, entre otros.

El tenor como parte de la pintura en escena.

Por otro lado, la parte visual también es otro elemento de gran importancia, pues la historia está ambientada en la pintura 'Terraza de café por la noche', de Vincent Van Gogh.

Es un concepto muy bonito. Nosotros usamos body paint y usamos vestuario que nos hace ver como si fuéramos parte de la pintura, entonces visualmente es bellísimo. Además, da un efecto como si la pintura se moviera, y los personajes de la pintura cantan en vivo, actúan en vivo; es muy encantador.

Cambios en la obra

Esta no es la primera vez que Alonso Sicairos-León personifica a Antonio, sin embargo, desde su primera actuación a esta, la obra “ha ido evolucionando”.

Uno de los cambios que el público puede ver en esta presentación del próximo sábado es que la música estaba acompañada normalmente por piano en vivo, y ahora correrá a cargo de la Camerata Escenia, de Józef Olechowsky.

“Tuvimos el honor de grabar las canciones, las arias, con la Camerata Escenia. Todos los músicos son primer nivel y vienen de orquestas grandes. Esta obra normalmente se hacía a piano en vivo, y ahora el pianista salió del cuadro y la música es con un ensamble de cuerdas, de flauta, de piano y el sonido es mucho más rico”.

Finalmente, el tenor confiesa estar muy emocionado por ver el resultado final. La filmación se hizo en un solo día y se logró casi todo en una sola toma. “Eso es muy difícil de hacer en cuestión cinematográfica y en cuestión actoral, y lo logramos. Creo que va a ser muy emocionante ver el resultado. Hay mucha gente que la ha visto en teatro y están vueltos locos porque va a salir esto en versión fílmica. Y nosotros también a la espera”.

'Amour a París' se presentará este sábado 13 de febrero, a las 18:45 horas (Sinaloa) y 19:45 (Ciudad de México), a través del Facebook de Escenia Ensamble. Los boletos tienen un costo de 99 pesos, y a través de la página puede encontrar los detalles para acceder a ella.

“La historia es muy sencilla, muy divertida, muy cómica, entonces eso lo vuelve muy fácil de involucrar [...] es una obra pequeña, ligera, pero con música muy refinada, con repertorio de concierto”, puntualiza el protagonista.