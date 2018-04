Alwin Van der Heiden se sumerge en la selva

Mazatlán.-Más de 65 fotografías de diferentes tamaños forman parte de la exposición Cuenca, el origen del agua, del fotógrafo Alwin AK Van der Heiden. La muestra se realiza con el apoyo de Conselva.

Conservación



La inauguración tuvo lugar este viernes en el Museo de Arte de Mazatlán a las 19:00 horas. Una gran cantidad de personas acudieron para apreciar las fotografías tomadas por el artista mazatleco, que ha recorrido el mundo con su trabajo.

El artista comparte que con esta muestra busca promover la conservación de la flora y la fauna en Sinaloa. Las fotografías las realizó en varios años. Hay piezas recientes y algunas de hace 15 años.

La muestra estará abierta al público por un mes y algunas de las piezas están a la venta para apoyar a la protección de la selva.

Flora y fauna



El fotógrafo mazatleco, que cuenta con toda una vida en la fotografía, retrató el paisajes, los animales y las plantas y árboles de Sinaloa. Por su lente desfilaron pájaros de diversos colores, flamingos, pericos, ranas, venados, leopardos, pero también capturó árboles secos, arbustos verdes y flores silvestres de colores llamativos ante el ojo del espectador.

“Trato de mostrar la fauna de la región, darle la importancia y relevancia para que la gente visite esos lugares, y que aprecian selva tropical seca, porque sin ella nosotros también nos vamos a ir. El material fotográfico se realizo a lo largo de 15 años ”, indicó

Los retos



Expresa que como fotógrafo corre riesgos al tomar sus imágenes, pero toma sus precauciones. Esto no ha impedido que lo muerdan algunos animales o le piquen alacranes, abejas. Ha sido de gran ayuda el apoyo de los pobladores de la región, quienes lo han guiado.

“Una vez, un oso me apresó en Alaska. Me quede quieto y logré zafarme. Me han picado varios animales.”

Entre los primeros maestros que tuvo se encuentra Sergio Ramos. Se inició tomando fotografías a los animales acuáticos, para ahora adentrarse en los terrestres.

“El humano ha perdido el respeto a la vida. Los animales, flora, fauna, todo destruimos. En este caso se trata de hacer lo contrario y hay que cuidarlos, hay que conservarlos”, concluyó.