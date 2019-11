Anatomía sobre el amor explorará la profundidad de la naturaleza humana

Mazatlán, Sinaloa.-Víctor Manuel Ruíz, codirector de Delfos Danza Contemporánea y la experimentada bailadora, Nashieli Buelna se arriesgan en una interesante propuesta dancística denominada Anatomía sobre el amor en la que fusionarán la danza contemporánea, el flamenco y el teatro.

En rueda de prensa celebrada en Casa Haas, la dupla acompañada por Zoila Fernández, directora artística del Centro Municipal de Artes de Mazatlán (CMA), anunció el estreno de la pieza dancística inspirada en el mítico y desgarrador poema Muerte sin fin, del escritor mexicano José Gorostiza.

Será este miércoles 6 de noviembre cuando la también egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) protagonice el espectáculo multidisciplinario que ofrecerá dos funciones, a las 17:30 y 19:30 horas en el teatro Ángela Peralta.

Ruíz, confesó la inquietud que desde hace años sentía por fusionar el flamenco y el contemporáneo, lo que hoy será posible gracias al apoyo de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Danza que le fue otorgada en 2018. “Es un proyecto muy interesante lo que resultó. El poema Muerte sin fin de José Gorostiza fue el detonante que hizo que la pieza empezara a nacer, y aunque fue un pretexto, la pieza se fue por lugares muy profundos de la naturaleza humana. La pieza es sobretodo preguntarse: ¿qué es lo que piensas?, ¿qué es lo que sientes?, ¿cuál es el amor?, ¿cuál es el desamor?, ¿cuál es el miedo a la soledad?, ¿el temor a sentirte abandonado?, tus creencias, la naturaleza humana por sí misma”, comentó el director de la EPDM.

Por su parte, Nashieli Buelna, bailarina de flamenco quien posteriormente estudió en la EPDM, se dijo agradecida con Ruíz por permitirle formar parte de un espectáculo tan interesante y personal, que ha tomado tantos caminos por la complejidad del poema de Gorostiza y por lograr integrar, además las expresiones dancísticas mencionadas, el teatro.

Para mí ha sido un reto muy grande, por la cuestión interpretativa, creo que el maestro (Víctor Manuel Ruíz) me ha ido llevando de la mano a caminos que a lo mejor yo no había explorado todavía, a pesar que una de mis líneas, desde que me gradué de la escuela (EPDM), ha sido integrar la danza contemporánea y el flamenco. Creo que desde la visión de Víctor Ruíz, que es uno de los coreógrafos más importantes del país, ha sido totalmente otra cosa, ha sido un proceso muy enriquecedor para mí, interensante y estoy segura que no solamente se va a quedar en mañana, sino que lo vamos a mover por diferentes partes del país”, destacó Nashieli Buelna.