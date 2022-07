Armando Bartra recorre la historia de las pandemias en su nuevo libro Exceso de Muerte

Sinaloa.- Através de su nuevo libro Exceso de muerte. De la peste de Atenas a la covid-19 (Fondo de Cultura Económica), el filósofo y sociólogo, Armando Bartra realiza un recorrido por la historia de las epidemias, sus contextos socioculturales y la forma de afrontarlas, culminando en la actual pandemia de covid-19.

La obra recopila testimonios históricos y literarios mediante los cuales hace una reflexión profunda sobre la crisis de la modernidad en la que nos encontramos, caracterizada por, además de la pandemia, el cambio climático, la desigualdad económica y social, entre otros problemas.

En palabras de Bartra, no se trata de ir al pasado con motivo de la pandemia y ver qué pasaba hace 2,500 años en Grecia, por ejemplo, sino de tener interlocutores y encontrar con quién dialogar.

“Si no puedes dialogar tanto como cuando ibas al café, al cine o a la universidad a dar clases, si ahora estás encerrado, además del teléfono, del Zoom, la comunicación puede ser a través de los libros. Leer los que escribieron otros que estaban viviendo en las pandemias, que estaban enfrentándose al exceso de muerte ellos en su país, en su momento, es una manera de entender lo que nos está pasando hoy y es lo que traté de compartir con los posibles lectores”.

¿Cuál es el origen para crear este libro?

Es un libro que empecé a escribir en 2020 y terminé en 2021. Hay libros que se podrían escribir en cualquier momento; hay libros de historia, de reflexión, de teoría económica o de filosofía que están muy marcados por la coyuntura, por la circunstancia inmediata. Este libro, como es evidente, está muy marcado por la circunstancia inmediata.

Este libro se escribió en el encierro, y no solo porque alguien puede encerrarse a escribir un libro, sino que lo escribí desde un encierro que era el tema mismo del libro. La humanidad entera estaba tratando de escapar del virus encerrándose.

Yo era uno de los privilegiados de este mundo que pude quedarme en casa porque mi trabajo lo puedo hacer a distancia, porque a mí me siguen pagando aunque haya una interrupción de las actividades docentes académicas a las que yo estoy adscrito. Y sentir al mismo tiempo que el virus nos acosaba, nos rodeaba, que el virus empezaba a diezmarnos, a caer enfermos familiares y amigos, que empezaban a llegar al hospital, y que empezaban a morir algunos a causa del virus. El número de muertos crecía en el país, y luego en el mundo, y ante es tsunami de muerte, uno tiene que reflexionar, pensar qué es lo que nos está pasando. Y tratar de formularlo, de ponerlo por escrito si es el oficio que uno tiene.

El título del libro es claro y contundente, pero ¿de dónde viene el término?

Exceso de muerte es un término técnico que emplean los epidemiólogos, los médicos, para referirse al mayor número de muertes que se presentan en un año, con motivo de que se presentó la pandemia. No necesariamente muertos por el virus, en este caso exceso de muerte se refiere a todos aquellos que murieron a causa de la enfermedad o que murieron por otras razones, pero que murieron en el periodo.

¿Cuál es la revisión principal que se recoge en este texto

El tema del libro no es el término técnico y su medición cuantitativa, sino el exceso de muerte como evidencia, esta angustia que padece uno ante un problema global, de escala planetaria, que llega de improvisto, que uno no lo puede manejar, no sabe cómo va a desplegarse y que uno tiene que enfrentar cotidianamente sin guías para saber cómo comportarse. A ningún ser humano viviente en 2020 le había ocurrido jamás. La vez que había ocurrido algo semejante fue 100 años antes y no sabíamos qué hacer. Aun los epidemiólogos, aun los médicos no sabían cómo se iba a comportar el virus. La incertidumbre, la fragilidad humana a la muerte, esa es la motivación inmediata.

Enfrentar una pandemia hace 100 o 1,000 años no es igual a cómo lo hacemos hoy. Hay cambios en tecnología, en la difusión de la información. ¿Cuáles serían algunas diferencias o contrariamente vasos comunicantes?

Por ejemplo, la peste, en aquel entonces cuando surgió era un pánico ante lo desconocido. Actualmente vivimos ensimismados. De aquella enfermedad a actualmente hay grandes cambios. Dos de ellos cuando menos: la velocidad a la que se transmite la enfermedad y la velocidad a la que se transmite la información. Las dos cosas se aceleraron. La primera experiencia de peste que yo recojo en el libro, que es la peste de Atenas, de entonces a la fecha la velocidad a la que se transmiten estas enfermedades contagiosas pueden ser virales, pueden ser de otro tipo de microorganismos. La velocidad es mucho mayor y no es porque hayan cambiado los vectores o porque los virus sean distintos, es porque la movilidad de los seres humanos es infinitamente mayor y porque vivimos en poblaciones infinitamente más grandes. Atenas era gigantesca, 350 mil habitantes en una ciudad de 2,500 años atrás, de la Grecia clásica, pero esa ciudad era enorme para los patrones de la época y fueron diezmados por eso, porque eran muchos. Hoy estamos mucho más hacinados y vivimos en poblaciones mucho mayores y nos movemos mucho más; por lo tanto, se mueve muy rápido la enfermedad.

Por otro lado, las noticias en la radio, en la tv o las que bajamos en internet corren a una velocidad enorme, están en tiempo real en nuestros medios y esto también vale para la pandemia. Supimos de la pandemia, día tras día. La información se mueve rápido; en ese sentido las cosas son distintas, pero en cierto sentido son iguales. El texto de Tucícides que habla de la peste que padecieron los atenienses nos dice que llega de pronto y quebranta nuestros corazones, y esta frase la podríamos formular hoy igual. Es una pandemia, es un riesgo de enfermedad y quebranta nuestros corazones.

Entonces, ¿habría un cambio en la forma de enfrentar la enfermedad, pero no el sentimiento?

Yo creo que sí. Obviamente vivimos en un mundo muy diferente al que vivíamos hace 100 años, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, o un Londres a finales de los 600 o de lo que era la Grecia Clásica. Sin embargo, compartimos un sentimiento.

¿Qué tipo de sentimiento es?

Es de pronto por un evento, un acontecimiento imprevisto, una crisis, una conmoción. De pronto no nos queda más que sentir, reconocer, algo que sabíamos, pero que no lo teníamos presente y es que formamos parte del género humano. No de Grecia, de Atenas, de Londres, somos el género humano. Vamos en un mismo barco que es nuestra historia. Eso nos da una suerte de solidaridad transgeneracional, una solidaridad por encima del tiempo y del espacio. Yo puedo entender cómo sufrían los atenienses frente a la peste bubónica o cómo sufrían los londinenses en su peste, porque yo estoy sufriendo la mía.

Los Datos

Reflexión

En el libro, Armando Bartra nos invita a repensarnos a nosotros mismos, a nuestra realidad y nuestras relaciones con la naturaleza y la muerte. Es ineludible cuestionar nuestro ser.

Referentes

Entre las enfermedades a las que alude el autor se encuentran la peste en la Atenas de la Grecia Clásica o la crisis del sida, y retoma referencias literarias de Albert Camus o Virginia Woolf.

Datos sobre su carrera literaria

2008

En El hombre de hierro: límites sociales y naturales del capital, Armando Bartra asume como perspectiva crítica un concepto de Marx y la rebelión contra las máquinas para su análisis.

2011

La utopía posible. México en vilo: de la crisis del autoritarismo a la crisis de la democracia, es otro de sus libros célebres. Desde una mirada celebra la política en acción, y la otra cuestiona su concepto.

2019

En Los nuevos herederos de Zapata. Campesinos en movimiento 1920-2018 abarca la historia del movimiento campesino en México desde antes de la Revolución hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.

2020

Lanza Suku’un Felipe. Felipe Carrillo Puerto y la revolución maya de Yucatán, una biografía novelada de Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán y luchador incansable por la justicia social.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Armando Bartra, escritor

*Lugar y fecha de nacimiento: Nació en 1941, en Barcelona, España, pero naturalizado como mexicano.

*Ocupación: Filósofo, sociólogo y catedrático.

*Obra: Es considerado un autor fundamental para el estudio de la cuestión campesina en México y América Latina.