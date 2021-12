Así entregaron el Premio Sinaloa de las Artes 2021 a Gilberto López Alanís

Culiacán.- En un acto presidido por el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este viernes el historiador Gilberto López Alanís fue reconocido con el Premio Sinaloa de las Artes 2021, galardón que hubiera sido suspendido desde 2017, y que le fue concedido al historiador por la contribución con su obra creativa, de una vida dedicada a la investigación, al enriquecimiento del patrimonio cultural de la entidad.

Decisión unánime

Gilberto López Alanís fue seleccionado por un jurado integrado por Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación Pública y Cultura, como presidenta; el dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, titular del ISIC, como secretario, y como vocales, Juan Carlos Ayala Barrón, director de Editorial de la UAS, por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Miguel Alonso Gutiérrez, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Culiacán, y Juan Francisco Sotomayor en representación de la Universidad Autónoma de Occidente.

En el evento, Domínguez Nava recordó que el galardonado fue seleccionado, entre diez propuestas presentadas a la convocatoria, por decisión unánime.

Gilberto Javier López Alanís nació en Guamúchil, Sinaloa, en febrero de 1944 y realizó estudios básicos y medios en escuelas públicas de Sinaloa. Siendo un joven partió al entonces Distrito Federal, la ciudad de los palacios, donde estudió Economía en la Escuela Superior de Economía del IPN. Además, cuenta con estudios de Maestría en Historia Regional en la UAS, con una tesis sobre los orígenes del mestizaje cultural en Sinaloa.

Foto: Ricardo Nevárez / Ganador del Premio Sinaloa de las Artes

Luego de un repaso por su amplia biografía, el historiador recibió el premio, el cual consiste en un diploma, medalla de oro y 150 mil pesos.

Largo camino

Al momento de ofrecer su discurso, Gilberto López Alanís agradeció a las personas e instituciones que lo propusieron para recibir este Premio Sinaloa de las Artes 2021. “Hace unos días era director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa y ni por asomo me imaginaba todo esto y al darse mi relevo, mis compañeros de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana decidieron que merecía ser candidato a este premio [...] y aquí estoy, después de 32 años de servicio”, indicó.

Asimismo, recordó que durante el quinto año de su carrera, ingresó al Movimiento Estudiantil del 68, fungiendo como encargado de prensa del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía y se vio en el centro de la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre. “Vi y sentí aquello, salí por que un soldado me señaló la ruta de escape y no me acuerdo todavía donde dormí, al otro día regresé y vi cientos de zapatos tirados a un lado de las lozas de la plaza que ya estaban lavando los empleados del Departamento del Distrito Federal”.

Luego de algunas dificultades, regresó en 1973 a Sinaloa. En la Universidad Autónoma de Sinaloa ha desempañado labores como prácticas de investigación en la Escuela de Economía o investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias y Humanidades. Además cuenta con numerosos trabajos publicados.

Finalmente, el gobernador Rubén Rocha Moya reafirmó su compromiso por impulsar la cultura en el estado y puntualizó que hay mucho talento en diferentes áreas, no solo el de la historia, sino también en el teatro o la danza, por mencionar algunos ejemplos.