Aura García-Junco hace disección crítica del amor romántico en 'El día que aprendí que no sé amar'

Sinaloa, México. La escritora Aura García-Junco considera que en el aire se siente una tensión que no se había visto en mucho tiempo, una especie de invitación que nos demanda a replantearnos las relaciones. “Algunos querrán, otros no querrán, yo sí quiero que cambien (las relaciones) definitivamente”, sentencia García-Junco quien presenta 'El día que aprendí que no sé amar' (Planeta), una relectura del amor romántico como prejuicio patriarcal.

Ensayos críticos

Literatura, feminismo y sexualidad, son tres ejes sobre los que giran los ensayos reunidos en 'El día que aprendí que no sé amar', un libro que la autora define “como una disección crítica de muchos aspectos que tienen que ver con las relaciones sexoafectivas, desde el punto de vista de desmantelar la idea de amor romántico”.

Asimismo, se tocan otras temáticas como la atracción, la belleza, el sexo o la monogamia. “Cada uno de los ensayos que componen este libro, que se pueden leer juntos o separados, hablan de un tema distinto relacionado con las relaciones sexoafectivas”, puntualiza Aura García-Junco.

La mexicana comparte que fue un proceso bastante largo realizar los ensayos, los cuales no estaban pensando para reunirse en un libro, sino que ella buscaba entender su propia situación. Los ensayos se originan a raíz de experiencias personales muy fuertes para la autora.

“Una de ellas es la que arranca el libro, que es una vez que me cuestionaron si yo no sabía amar porque tenía una relación abierta y a raíz de un rompimiento amoroso que me movió mucho el piso, me puse a pensar con seriedad en cosas que nunca me había puesto a pensar, como por qué alguien tendría una reacción tan fuerte hacia un tipo de relación que yo estaba decidiendo tener consensuadamente o por qué no me sentía del todo comprendida”.

Así, fue como la también narradora se adentró en una investigación muy personal y de descubrimiento para sí misma, algo que le pareció sería interesante “abrirlo a la escritura de un libro”.

Cada ensayo me llevaba a escribir otro ensayo de algún tema que se había quedado pendiente en ese primer ensayo, y así se fue desarrollando muy orgánicamente el libro como un árbol.

Cambios sustanciales

Aura García-Junco considera que un primer paso sustancial para cambiar es hacerlo en conjunto y no cambiar en solitario. “Por supuesto que para que eso suceda hay que hacer una reflexión individual, porque si no, no hay manera. Hay que volvernos más analíticos y analíticas de nuestras propias experiencias y de nuestra forma de relacionarnos con estas y con los y las otras. Para mí el cambio más sustancial partiría simplemente del hecho de que nos sentemos a reflexionar. No son temas que se puedan entender en un tuit, son temas que hay que pensar por meses, que hay que discutir, que hay que dialogar”.

Añade que debemos abrirnos a “esta clase de debates y a las cosas que a veces duelen y que a veces nos chocan, que nos mueven un poco del lugar en el que estábamos y por lo tanto son píldoras difíciles de tragar”.

Tres años y medio le tomó a la nacida en la Ciudad de México escribir y publicar estos ensayos, un tiempo que le ha servido naturalmente para cambiar. “Cambié por la vida y también por lo que estaba investigando”, enfatiza.

Ahora, espera que 'El día que aprendí que no sé amar' ayude también a los lectores en sus procesos y considera que estos ensayos no solo van dedicados a las mujeres, sino también a los hombres. “En tanto que todos y todas estamos en relaciones sexoafectivas, ya sean heterosexuales u homosexuales, es importante que las pensemos. Este es un libro que parte de preguntas y lo único que proporciona son más preguntas".

"En tanto estamos tratando de construir relaciones menos violentas, es superurgente que los hombres se sienten a reflexionar sobre su experiencia amatoria y construyan una ética propia del amor más allá de la educación machista que todos y todas hemos recibido. En general los que perpetúan más la violencia, al menos la violencia física y mucho más la feminicida, son los hombres, lo que solo nos habla de una necesidad de cambiar”.

Agrega que el patriarcado no afecta solo a las mujeres, sino también afectan a los hombres. “Los hacen alejarse de sus propias emociones al grado de que la supresión emocional tiene que salir de alguna forma y normalmente no sale de una forma buena, sale en forma de frustración o en forma de furia, y creo que este libro se propone hablar también desde un lugar buena onda, no en señalar, juzgar o moralizar, sino de entender y proponer caminos”.