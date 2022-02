Autora de Los Mochis, Lety Fonseca, participará en Congreso en París

Los Mochis, Sinaloa.- Lety Fonseca es una prueba fehaciente de que los sueños se cumplen.

La mochitense, quien debutó como escritora con su libro Libre: vivo y vuelo, el cual se convirtió en un best seller el 2021, ha sido seleccionada a participar en el Primer Congreso Mundial de Autoras, organizado por la Asociación Club de Lectura Autoras de Vanguardia (Aclav) que preside Juanny Vega, a celebrarse en Montrouge, París, Francia, los días 21, 22 y 23 de abril del 2022.

“Este, mi primer libro, ha cambiado por completo mi vida. Jamás imaginé la satisfacción que me daría. Sé que voy empezando y aún así me ha abierto puertas que me invitan a seguir. Y estoy convencida que atreverme y hacerlo es lo que me indica por dónde seguir, pues nadie nacemos sabiendo todo, vamos aprendiendo en el camino”, comentó la autora originaria de Los Mochis en entrevista para Debate.

Su contacto con Aclav

“Me contactan y me invitan a participar. Debo decir que es un gran honor”, expuso la autora, quien participará con cerca de 50 nuevas escritoras de países como Alemania, Francia, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica.

“No diría que en mi corta vida, más bien en el inicio de mi carrera como escritora en la cual seguiré evolucionando. Recibo una llamada telefónica de Juanny Vega, presidenta de Asociación Club de Lectura Autoras de Vanguardia (Aclav) para invitarme a participar en el I Congreso Internacional de Autoras y posteriormente me llega la invitación vía correo electrónico”.

Debut como escritora

Lety Fonseca buscó cómo lograr uno de sus sueños, que es escribir y publicar su primer libro. En esa búsqueda encuentra a un grupo de mujeres con los mismos intereses y se une a ellas tomando talleres para publicar un libro. “Son mujeres con los mismos sueños de elevar la voz y poder compartir historias increíbles. Así, que se forma una Asociación de Escritoras que empiezan en este hermoso camino”.

Una distinción producto de su tesón

La autora del libro Libre... vivo y vuelo considera que esta distinción que recibe no la considera un golpe de suerte.

“Sin duda es producto de mi tesón. De mi convicción de llevarlo a cabo, de mi perseverancia y trabajo. Es producto del deseo de compartir un testimonio de vida. De dejar algo de mí para el mundo. Algo que les pueda ayudar a saber y sentir que todo lo que soñamos está tan cerca como queramos . Un poco más de esfuerzo te puede llevar a lograr tus sueños que es parte de la temática que desarrollo. Cuando creemos que el fin del mundo ha llegado a nuestra vida por alguna situación compleja. A cualquier situación podemos dar un giro de 180 grados y cambiar el rumbo de nuestras vidas”, argumenta la escritora.

Su experiencia en el congreso

En esta nueva experiencia la autora dijo que compartirá su experiencia de vida y cómo sí pude llegar a lograr algo que siempre quería. Es llevar la voz de una mujer sinaloense a tierras europeas.

Compartir que como nuevas autoras mujeres “podemos llegar tan lejos como queramos. Esta será una gran oportunidad de crecimiento al participar en importantes conferencias, talleres y la interacción con autoras de otras latitudes”, puntualizó.