Avelina Lésper niega haber destruido obra de arte en Zona Maco

CDMX.- Tras ser acusada de haber destruido una obra de arte de Gabriel Rico valuada en 20 mil dólares en Zona Maco, la crítica de arte Avelina Lésper ha salido en su defensa a explicar lo sucedido.

A través de un video para el medio Milenio, la crítica de arte negó las acusaciones en su contra por lo sucedido ayer sábado 8 de febrero en la galería OMR de Zona Maco, cuando la obra "Nimble and Sinister Tricks (To be Preserved with Out Scandal and Corruption" fue destruida.

Lésper, que se encontraba en la galería realizando una visita guiada en ese momento, explicó que como un "comentario crítico" acercó una lata de regresco vacía a la pieza y en ese momento, "como si la obra hubiese escuchado lo que pensaba de ella, se desplomó".

"Como un comentario crítico, yo llevaba una lata de refresco vacía en la mano, la puse primero en el piso para demostrar que el objeto seguía idéntico, que podrían ser dos pelotas como dos latas", detalló.

Levanté la lata y, haciendo el ademán de que lo ponía sobre la piedra, la acerqué a la piedra, en ese momento, como si la obra hubiese escuchado mi comentario y hubiese sentido lo que pensaba de ella, se hizo añicos, se desplomó y se cayó en el piso.

Así quedó la obra de Gabriel Rico tras el incidente donde Avelina Lésper estuvo involucrada. Foto: Twitter

La crítica negó haber huido del lugar tras el incidente, tal y como había denunciado el director del Museo Soumaya, Alfonso Miranda, y aseguró que más bien se quedó paralizada.

"No pude hacer nada, me quedé ahí paralizada ante el hecho. En ese momento las personas de la galería llegaron y me armaron un escándalo, me dijeron, 'quieres huir'. No me fui a ningun lado, no quise huir a ningún lado, yo estaba ahí de pie", aseguró.

El galerista interpeló a Lésper y le dijo que debía reparar la obra, a lo que ella respondió: "no hay problema, dame todos los objetos y dime las medidas".

La crítica incluso sugirió que la obra fuese vendida así, en añicos, tal y como sucedió con "El gran vidrio" de Marcel Duchamp, que se rompió mientras era trasladada y el artista la declaró termiinada.

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el galerista, quien únicamente le pidió sus datos para contactarla y la dejó marcharse.

