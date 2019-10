Ávidos de lograr más y de permanecer

Mazatlán, Sinaloa.-Hace 11 años, Diego Rojas, Max Carreón, Edmundo Langner y Alejandro Inda compartieron la inquietud de hacer música de cámara de ensamble.

Entonces, unos en la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla), otros profesores en el Centro Municipal de Artes o en la Camerata Mazatlán, coincidieron que aunque la música de cámara de ensamble era un trabajo que se hace en la escuela, era muy distinto a lo que se desarrolla en una orquesta, así que si querían hacerlo, tenían que aventurarse en ello como proyecto personal... y así formaron Safa Ensamble de Percusiones.

Hoy en día, comenta Diego Rojas en entrevista con EL DEBATE, que el cuarteto ha llevado su propuesta a España, Portugal, Perú y a festivales culturales en México. Ha colaborado con Delfos, Danza Joven de Sinaloa y con la Ossla.

Este mes, el ensamble está en la programación del Festival Cultural Sinaloa 2019 del Instituto Sinaloense de Cultura. Hoy a las 20:00 horas presentará en el Museo de Arte de Mazatlán el espectáculo Del clásico a la marimba, que llevarán el domingo 27 a Navolato y Angostura.

Ideal para todo público. Con un basto repertorio que incluye la música tradicional mexicana, marimba, contemporánea, de concierto y escénica, para este concierto los artistas contemplaron que estarán en escenarios al aire libre, así que idearon un programa especial.

“Del clásico a la marimba lleva ese nombre porque entre las piezas que interpretaremos están la obertura de la opera del Barbero de Sevilla y un popurrí de la ópera Carmen pero en una transcripción para marimba. De ahí nos vamos a la música mexicana interpretada con marimba. En esta parte se presentará Guadalajara, La llorona; Huapango, de Moncayo, en una transcripción para marimba y El sinaloense. Es un programa entretenido y para todo público.”

Permanencia.

Aunque está la idea romántica de que los artistas viven de los aplausos, la realidad es que no es cierto, también comemos, tenemos familia y necesidades. Si no hay un subsidio que nos pague por nuestro trabajo, porque a nivel profesional se le invierte mucho tiempo, estudio, ensayo, si no contamos con eso, es difícil hacerlo”