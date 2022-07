Bailarín de Los Mochis, Luis Galaviz, en estreno de Danzatlán #The_Wall

Los Mochis, Sinaloa.- El bailarín mochitense Luis Galaviz es uno de los artistas que se integran a la primera bailarina mexicana Elisa Carrillo, del Ballet Estatal del Berlín, en el estreno mundial #The_Wall, del Festival Internacional de Danza Danzatlán 2022, el 23 y 24 de julio en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México.

Una producción de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, A.C., que se presentará el 27 de julio en el Centro Cultural Mexiquense de Universidad Anáhuac y el 30 de julio en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.

El proyecto

Luis Galaviz compartió en entrevista para DEBATE que este proyecto le resulta muy importante.

“Fue un proyecto que desde el tiempo que recibí la invitación me ha estado sacando las emociones y mi corazón, como siempre suelo entregarme a un proyecto de mi interés. El compartir escena con 6 artistas que admiro y quiero es enriquecedor y algo que se agradece en mi quehacer artístico, y a eso sumar que se integra Elisa Carrillo a compartir escena, es una energía interesante la que se genera para el equipo y el trabajo, estoy muy contento del momento en el que estoy artística y profesionalmente”.

El bailarín también compartió que su contacto con Elisa Carrillo fue planeado y trabajándose desde 2019 pero por Covid-19 fue pausado, este año se pudo realizar.

“Fue la coreógrafa Yeri Anarika que me contactó para formar parte del elenco principal y fue un proyecto que no solté desde el día uno a pesar de las trabas ocasionadas por la pandemia. Afortunadamente todo se acomodó para que ambas partes se lograran. Tener este encuentro con Elisa fue emocionante, de mucho orgullo para todos y de mucho amor por compartir un proyecto tan fuerte como lo es The Wall”, finaliza.

Perfil

Artista escénico originario de Los Mochis, Sinaloa, con experiencia en diferentes proyectos y compañías de danza contemporánea con énfasis en performance, interpretación, improvisación y creación.