Bailarín de Los Mochis gana premio nacional de danza

Los Mochis, Sinaloa.- El bailarín originario de Los Mochis, Luis Galaviz, obtuvo el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga INBA-UAM en su XXXIX edición con la obra coreográfica 20:21.

Además del premio a mejor propuesta coreográfica que ganó a lado de los coreógrafos y bailarines Yansi Méndez y Luis Ortega, obtuvo también una mención honorífica por ejecución/interpretación dancistica dentro de la obra 20:21 de la autoría de los bailarines, con la cual compitieron con las 6 propuestas finalistas que se presentaron en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el pasado sábado, donde se llevó a cabo la final después de una semana intensa de eliminatorias.

En entrevista exclusiva para Debate, el joven bailarín comparte su emoción por recibir este premio el cual, dice, recibe “con mucho agradecimiento y cariño. Me siento muy conmovido de que se vea reflejado todo el trabajo que he realizado desde que decidí dedicarme a la danza. El hecho de tener un reconocimiento de esta magnitud me hace sentir orgulloso de lo que soy y de donde vengo, ya que mi familia y mis raíces me hacen lo que soy ahora, lo que soy como persona y lo que soy como artista”, externó.

La propuesta ganadora

La coreografía 20:21 se ha concebido a partir de un juego numérico, en el se contiene el año 2020 y el año 2021, resumido en una temporalidad de la obra en tiempo real. 20:21 plantea la causa y efecto que ha detonado la pandemia, provocando otro plano de conciencia y existencia; una incesante necesidad de mirarnos hacia adentro y transformarnos, desde el recogimiento y la incertidumbre.

Sus inicios

Luis Galaviz compartió haber elegido esta profesión de bailarín de manera indirecta. “Yo empecé haciendo teatro en la Escuela Vocacional de Artes de Los Mochis. Recuerdo que era mi sueño de niño (aún lo es), después de eso empecé a hacer comedia musical con la maestra Paty Silva, y ahí fue que empecé a conocer la danza, al final opté por irme a Culiacán a empezar en la Escuela Superior de Danza de Sinaloa y de ahí ya no lo solté. Seguí, me fui a terminar la carrera a la Universidad Veracruzana y recién graduado me fui a Cdmx a trabajar. Mi familia siempre ha sido una inspiración para mí, todas las mujeres en casa con las que crecí me han aportado todo lo que soy creativamente”.

Actualmente el joven bailarín colabora con Aletheia Escénico / Bárbara Alvarado 2021 y URÓBOROS Plataforma escénica / Luis Ortega 2018-2021, pero ha colaborado en compañías como ASyC El Teatro de Movimiento / Alicia Sánchez Sánchez 2018-2019, Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC / Marco Antonio Silva y Eleno Guzmán 2015- 2017, Las Sangres Danza UV / Mijail Rojas 2013-2014 y El Cacerolazo Danza / Talya Sato 2010-2012.

El bailarín mochitense , Luis Galaviz. Foto: Cortesía

Trayectoria

