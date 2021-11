Balada y Tango suena en la voz de Esteban Baltazar

Un espectáculo más de la cartelera del Festival Cultural Mazatlán 2021 se llevó a cabo con éxito el pasado jueves en el teatro Ángela Peralta. Balada y Tango tuvo por nombre la velada musical que estuvo a cargo del bajo-barítono Esteban Baltazar, poseedor de extraordinaria voz y talento, mismos que lo llevaron a recorrer diferentes escenarios de Europa y América.

La maestra Teresa Rodríguez acompañó en el piano al bajo-barítono.

El espectáculo

A las 20:00 horas, Esteban Baltazar, quien también hace algunos años fue alumno del Taller de Ópera del Centro Municipal de Artes (CMA), inició con la velada musical y particularmente abrió el concierto con El rey Azul, logrando sorprender al público con su imponente voz y carisma. Acompañado de once músicos de la Orquesta del teatro Ángela Peralta, dos coristas y en el piano la maestra Teresa Rodríguez, Esteban Baltazar continuó con temas como Vívir así es morir de amor, El día que me quieras, Los pájaros perdidos y Volver, mencionando a esta última canción como una de sus preferidas. Antes de continuar con Nostalgias, un tango muy conocido, Esteban Baltazar hizo un pequeño paréntesis para agradecer al público su presencia esa noche y especialmente mencionó a la maestra Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura, por todo el apoyo para la realización de su presentación.

Músicos de la Orquesta del teatro Angela Peralta, formaron parte del concierto.

Recuerda al Príncipe de la Canción

En una parte del espectáculo, el que además estuvo bastante interactivo con iluminación y una pantalla donde se proyectaron diversas imágenes para acompañar a cada uno de los temas, el joven intérprete recordó a José José y le brindó un pequeño homenaje al interpretar tres temas que consideró icónicos en la carrera del Príncipe de la Canción, como son Bésame mucho, Si me dejas ahora y El triste. El público desde sus asientos también coreó otros temas como No se tú, Bonita y Adoro. Con los sentimientos a flor de piel y emocionado, el bajo-barítono no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a la maestra Teresa Rodríguez todo su apoyo y con la voz entrecortada confesó que fue ella una de las primeras personas que creyó en él. El final de la velada musical llegó con la canción Me hace tanto bien, sin embargo, el público le pidió otra, por lo que Esteban Baltazar emocionado regresó de nuevo al escenario para cerrar su participación con Cielo rojo y desde luego para agradecer a todos los músicos por acompañarlo.