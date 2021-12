Banda La Adictiva canta con toque mexicano "All I want for Christmas is you"

Miami, Estados Unidos.- La banda La Adictiva lanzó este viernes una nueva versión de la canción "All I want for Christmas is you", llevada al éxito por Mariah Carey, que suena sin cesar en las radios de todo el mundo cuando llegan las fiestas decembrinas, dando así un toque navideño al género regional mexicano.

La Adictiva publicó este viernes un disco de conocidas canciones navideñas a ritmo regional mexicano y "Todo lo que quiero es a ti" es el título del primer sencillo.

La producción "Navidad Adictiva" sale con 13 villancicos. Entre ellos hay títulos latinos tan populares como "Feliz Navidad" de José Feliciano, "Mi burrito sabanero" o "Los peces en el río".

Pero la banda con raíces en Sinaloa se arriesga también al llevar al estilo regional mexicano temas tan clásicos como "Noche de Paz", "El niño del tambor", "Blanca Navidad" o villancicos tradicionales de Estados Unidos como "Santa Claus Is Coming to Town" o "Rudolph the Red Nosed Reindeer", entre otros.

Pero la más llamativa para ellos será la versión en español del éxito de Mariah Carey, considerado una especie de arranque oficioso de las fiestas navideñas cuando empieza a sonar en las radios de Estados Unidos.

La considerada "Reina de la Navidad" ha estado en los puestos más altos de listas de éxitos cada temporada navideña desde que se lanzó este tema en 1994, y alcanzó el codiciado número 1 en la clasificación Hot 100 de la revista Billboard en 2019, 25 años después de su lanzamiento.

"Algo por lo que siempre nos hemos distinguido es por acompañar a nuestro público en cada época festiva y regalarles lo mejor que sabemos hacer: música. Así que esperamos que en esta época de compartir con la familia, Navidad Adictiva los acompañe y enciendan sus fiestas", expresaron los vocalistas Memo Garza, Isaac Salas y Jerry Corrales.

La agrupación de "Lo que nunca será" o "Escondidos" se encuentra de gira por diferentes ciudades de México y Estados Unidos luego de más de un año alejada de los escenarios por causa de la pandemia.