Beatriz Gutiérrez Müller recuerda al escritor Jorge Ibargüengoitia en el aniversario 38 de su muerte

"Si son ingeniosos mis artículos es porque tengo ingenio, si son arbitrarios es porque soy arbitrario, y si son humorísticos es porque así veo las cosas, que esto no es virtud, ni defecto, sino peculiaridad", dice la cita del autor.

"Sinónimo de libertad crítica y creativa, Jorge Ibargüengoitia es considerado como uno de los más agudos e irónicos autores de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Con una capacidad imparable para ver la realidad de forma singular convirtió la cotidianidad en un instrumento de crítica y humor. Nuestro admirado Jorge murió #undíacomohoy en la ciudad de Madrid en el año de 1983. No se pierdan «Los relámpagos de agosto»", escribió Gutiérrez Müller.

