‘Buque Luisa’ y ‘Memoria de agua’ unirán historia y alma sinaloense dentro del CICMA

Lograr unir la historia o el origen de Mazatlán, el presente representado por destacados sinaloenses de diferentes ámbitos, las actividades lúdicas y además respetar y honrar la arquitectura y belleza de un edificio histórico de la Perla del Pacífico, no ha sido una tarea sencilla, pero tres personas han asumido esa importante labor para dar vida a la obra de arte que es el eje central del Centro de Innovación Cultural Mazatlán (Cicma), el Buque Luisa, que además incluye en su base la intervención escultórica denominada Memoria de agua.

Las raíces del ‘Buque Luisa’. El Cicma es un recinto multidicisplinario que busca dar espacio al equilibrio entre historia, cultura, literatura, artes plásticas, ciencia, mar, fotografía, arquitectura, educación, tecnología, sonoridad y los valores más ricos de la región. Por ello es que un proyecto de esta magnitud, encomendado a IMCA (Impulsora de la Cultura y de las Artes, IAP), por el Gobierno del Estado de Sinaloa, requería de una pieza central que reflejara la esencia de las áreas que albergará, y el corazón e historia de los sinaloenses, así es que la arquitecta Dinora Karina Peñuelas se dio a la tarea de desarrollar una pieza que cumpliera con esas características, pero además que tuviera espíritu.

Así es que la arquitecta, que además está al frente del diseño y creación del Cicma, buscó elementos que reflejaran la historia de Mazatlán, pero además que hoy en día sean preponderantes. Por si no fuera poco tuvo que encontrar que esto pudiera ser empleado para actividades lúdicas.

Agrega que lo siguiente fue valorar cómo se integraría una embarcación en el edificio a fin de respetar su carácter, por lo que pensó en aprovechar la doble altura de la construcción para que fungiera como si se tratara de una embarcación flotando en el mar (el segundo piso sería la especie de mar mientras que la base del barco quedaría suspendida y visible para quienes están en el primer piso o planta baja). A esto sumó que un día vio por la zona a un grupo de turistas que le llamó la atención y la hicieron pensar, por la algarabía que tenían, en que su diseño debía integrar el desarrollo de aspectos lúdicos (recreativo y divertido) para los visitantes al Cicma, así que dejó la parte del interior del Buque Luisa disponible para usarse para exposiciones y dinámicas actividades con toques de tecnología.

Aprobada la idea se llegó el momento de buscar la forma que le darían a la embarcación, tras mucho documentarse en archivos históricos, apoyada por el cronista de Mazatlán, Enrique Vega Ayala, así como de recorrer los muelles del puerto de Topolobampo y Mazatlán, Peñuelas un día a su paso por un astillero de esta ciudad fue puesta en contacto con el ingeniero naval, Carlos Cabanillas.

Tras conversar con el mazatleco empezaron a trabajar en bosquejos hasta que concordaron en una “forma sencilla polivalente, porque sí queríamos que se viera claramente una embarcación, la cual está dispuesta como que viene del mar y nos lleva, entre olas que nos dejan ver la historia de Mazatlán y al fondo complementa a la embarcación una fachada representativa de la arquitectura que se estaba desarrollando en aquel entonces. Una fachada que pusimos blanca, para simular como la gente que venía en el barco la veía entre brisas para después dejarse ver algo del Centro Histórico”, señala Dinora Karina.

Con 108 metros cuadrados (18 metros de largo por 60 centímetros de ancho) el Buque Luisa fue reto, sin embargo el ingeniero Páez Cabanillas confirma que lo lograron.

Carlos destaca que este barco representa la cultura de Mazatlán y cómo fue que se desarrolló.

Además de la parte flotante, es decir, la parte superior del buque, señalan que la base, en la parte del techo de la planta baja es donde se desarrolla el casto del Luisa. Originalmente se tenía contemplada una hélice dentro del diseño original, sin embargo se decidió invitar al escultor de talla internacional, José Rivelino, hacer una intervención escultórica en la zona del casco y que denominó Memoria de agua.

La primera intervención de Rivelino en Sinaloa. José Rivelino Moreno Valle es un reconocido escultor, dibujante y ceramista originario de San José de Gracia, Jalisco. A sus 48 años de edad ha adquirido presencia y reconocimiento internacional gracias a su obra denominada Nuestros silencios, instalación escultórica monumental de arte público presentada en nueve ciudades europeas. Entre su propuesta también destacan las creaciones Raíces (realizada en 2012) y Tú (2015), así como una gran variedad de exposiciones en las que ha participado desde el año 1998 hasta 2020.

Este 2021 presentará un nuevo trabajo titulado Memoria de agua, que es una intervención en el Buque Luisa del Centro de Innovación Cultural Mazatlán (Cicma).

Memoria de agua es una intervención que incluirá 700 impresiones en bronce de manos (350 izquierdas y 350 derechas) recabadas desde noviembre de 2019 de sinaloenses destacados en las artes, los negocios, política, cultura, sociedad y más. Cada pieza incluirá el nombre completo de quien sirvió de modelo y se realizará en bronce. En conjunto las 700 esculturas de “manos servirán de soporte para cargar este barco que es la historia de Mazatlán.

Entonces el escultor agregó que Memoria de agua simboliza a la ciudadanía sosteniendo su historia, y que "no importa de qué parte del estado sean, todos pueden unirse y concurrir en un lugar para sostener un símbolo distintivo de la economía de Mazatlán (el barco y la pesca)".

Me siento muy contento de que hayan pensado en mi trabajo para hacer algo que esté en constante contacto con el público, uno de mis mayores retos como artista es acercar el arte, que sea sin muros, sin costos, sin horarios, en la vía pública. Ahora pensamos en un proyecto escultórico que está en contacto con el público. Me siento contento de formar parte del proyecto donde la escultura es parte central de la comunicación con el espectador, que el corazón del Cicma sea la escultura es algo que me emociona, no es común que en museos de México le den tanta importancia a la escultura, la importancia de comunicación emocional”, puntualizó Rivelino.