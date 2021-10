Cada novela tiene que ser un desafío: Arturo Pérez-Reverte al presentar 'El italiano'

Sinaloa, México. Arturo Pérez-Reverte tiene más de 30 años trabajando como escritor profesional y casi con el mismo número de novelas escritas. Pero a pesar de concebir tantas historias, y aunque haya territorios o mecanismos que sus lectores habituales pueden reconocer, al autor no le gusta repetir fórmulas.

“Siento que cada novela tiene que ser un desafío nuevo para que me motive. Soy un escritor feliz, necesito acostarme pensando en lo que voy a hacer el día siguiente, cómo resuelves esa escena, ir por la calle como un depredador echando cosas al currón, cosas nuevas para que la novela no sea para mí un acto de rutina, sino sea también un acto de creatividad personal que me haga feliz”, subrayó el autor durante la rueda de prensa internacional para presentar su nueva novela 'El italiano' (Alfaguara).

Historia real

Arturo Pérez-Reverte estuvo acompañado en el evento virtual por Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, quien señaló que el escritor recurre nuevamente a algunas de sus pasiones, como el mar, la aventura y la historia “y crea una mirada sobre un territorio que ya ha visitado en otras novelas, como 'La carta esférica' y 'La reina del sur', que es la Bahía de Algeciras y el Peñón de Gibraltar”.

En esta novela recrea una historia que tiene que ver con los mitos del Mediterráneo, un héroe que viene del mar y una pasión que son los libros y que aquí es un gran referente.

'El italiano' nos lleva hasta los años 40 del siglo pasado, y está protagonizada por una joven librera de nombre Elena, quien ha leído muchas historias y ve el mundo queriendo vivir una experiencia como la de los libros. Un día, recorriendo la playa, encuentra a un buzo casi moribundo, quien le cambiará la vida y le hará sentir que puede vivir una aventura como las que ha leído.

El también miembro de la Real Academia Española cuenta que esta novela arranca de su “cercanía sentimental, cultural y emocional con el Mediterráneo”. “Yo nazco en el Mediterráneo, mi patria de verdad no es España, es el Mediterráneo. Son 3000 años de memoria cultural, de Homero, Aristóteles, la filosofía, el Mar Muerto, los dioses, todo eso es mi patria de verdad”.

Pero igualmente su padre, un lector de temas de marina y que navegó durante un tiempo, influyó para crear esta novela basada en hechos reales. “(Mi padre) me contó esta historia, quedó en mi cabeza y durante muchos años veía libros, reunía material. Y un día releyendo la Odisea para otra cosa, cuando Ulises sale del mar y su doncella ve al héroe lleno de barro, sucio del mar, dije ‘diablos, esta es la historia que quiero contar’”.

Pérez-Reverte añade que recurrir a los clásicos de la historia occidental permiten comprender el mundo. “No arreglan el mundo, no lo cambian, no lo hacen mejor, eso no es verdad, pero permiten soportar el mundo. Creo que en tiempos tan revueltos como estos, tan desequilibrados, donde hay tantos falsos profetas y tantas redes sociales infiltradas, el conocimiento de los clásicos permite resistir mejor en un mundo tan zozobrante como este”.

Mirada y propósito

'El italiano' está narrada a través de la mirada de Elena y Arturo Pérez-Reverte señala que trabajó mucho para delinear esta visión. “La heroína es ella, el no es más que un soldado, un hombre sencillo que no tiene lecturas, no dice nada inteligente en toda la novela, es un hombre normal, un hombre delimitado, pero es un soldado decidido, audaz, que cumple con su deber, en su guerra. Es la mirada de ella, que al proyectar sus lecturas, descubre al héroe, ha sido adiestrada para reconocer al héroe. Sin ella, sin su mirada, sería un hombre más”.

Aunque generalmente sus historias de amor se mantienen abiertas, esta vez quería contar una “compacta”. “En mis novelas hay muchas historias de amor, pero casi siempre las dejo abiertas porque desconfío del ‘fueron felices’, después está la traición, la enfermedad, el cansancio, la fatiga, la infidelidad, un montón de factores.

"Pero esta vez quería cerrar la historia, quería hacer una historia de amor compacta, redonda, una historia de amor con final feliz y que se sabe desde un principio, pero es justo el desarrollo de ese amor, de ese enamoramiento, lo que constituye el hilo dorsal de la historia”, puntualiza.