Camilo Lara añora tanto al D.F. que le rinde homenaje musical

Ciudad de México.- Camilo Lara le canta al extinto D.F. en un álbum que mezcla la cumbia con el hip hop y el inframundo con las quesadillas.

Y aunque muchos todavía no se acostumbran, el D.F. (Distrito Federal) desapareció en 2016 para dar paso a la Ciudad de México, una nueva entidad cuyas iniciales oficiales con CDMX.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Sí añoro al D.F., pero tampoco vivo del pasado. También me acuerdo del D.F. de muchas cosas horribles, súper peligrosas... me robaban siempre. Como que hay muchas cosas que digo, la verdad la ciudad está muy bien hoy en día", dijo el músico del Instituto Mexicano del Sonido (o M.I.S., por Mexican Institute of Sound), en entrevista a AP, el pasado 5 de febrero.

Leer más: Coche atropella al piloto de F!, Fernando Alonso, en Suiza

Para Lara, el álbum de 10 cortes es una historia de gentrificación, con los cambios buenos y malos que conlleva, aunque hay cosas que permanecen, como los puestos callejeros de quesadillas a los que remite su canción "Dios", que se inscribe en una tradición de artistas que han cantado a los antojitos mexicanos, de Chava Flores y Tin Tan.

En el tema con toques de cumbia, el artista dice:

"Si me encontrara a Dios le pediría unas quesadillas / Si me encontrara al chamuco le pediría chicharrón (…) Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita".

En "Distrito Federal" también hay visitantes extranjeros, cumbia colombiana, música electrónica y rap en inglés.

"My America Is Not Your America" fue compuesta por Lara, donde Graham Coxon de Blur toca la guitarra.

"La canción la pensé desde que empezó el trumpismo y era una canción que tenía el sentido con los méxico-americanos no siendo parte del gran plan americano", explicó el autor. "Pensar en América como un lugar que no es el que pensaba el sistema", señaló.

Paco Huidobro (Molotov), Joe Crepúsculo, Banda Misteriosa de Oaxaca, La Perla de Colombia y Dan The Automator son otros de los invitados en el álbum, que cuenta con cuatro videos publicados en YouTube.

Lara ha sido galardonado con un Grammy y ha producido a artistas como Los Ángeles Azules, Lila Downs y Norah Jones.