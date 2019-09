Cancelan filmación de cinta en Sinaloa; argumentan negativas del gobierno municipal

Mazatlán, Sinaloa.- El cineasta Óscar Blancarte tenía contemplado filmar su siguiente película, Dulces despedidas, en Mazatlán, pero esto no será posible ya que cambiará de locación, teniendo contemplado realizarla en Vallarta a mediados del próximo año, detalla que esto es por toparse con algunas negativas del Gobierno municipal actual.

La decisión de cambiar de sede se dio luego de no contar con el apoyo del Gobierno municipal para hacer la presentación de su cinta La promesa, evento que sería para recabar fondos para el Orfanatorio de Mazatlán. El cineasta sinaloense externó que el mandatario (Luis Guillermo Benítez Torres) les quería cobrar una renta de 25 mil pesos por el teatro Ángela Peralta, lugar donde se exhibiría la cinta como parte del referido evento filantrópico.

“Creemos que no están las condiciones dadas para trabajar e invertir en Sinaloa, en Mazatlán específicamente; tenemos proyectos de filmación que vamos a quitarlos del mapa de nuestras producciones, no como venganza, sino como una actitud empresarial y no queremos tener ningún contacto de trabajo con el señor alcalde”, mencionó el ex Director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte.

Vetará a Mazatlán

El cineasta, en entrevista con EL DEBATE, habló del tema de la cancelación de la función de su cinta La promesa y la carta pública que difundió al respecto.

“El Químico (Benítez Torres) mandó decir a los del Comité del Orfanatorio que cobraba 25 mil pesos por mostrar la película, me indigné mucho, en esa carta señalo la poca sensibilidad que tiene el alcalde hacia la ayuda social, me parece indignante que cobre al Orfanatorio. No queremos participar en los mitotes, los chismes, en las actitudes incoherentes del alcalde de Mazatlán”, destacó.

Refirió que se acercaron las personas del Orfanatorio para hacer una función de la cinta con el fin de apoyarlos, pero no se dio una respuesta favorable de parte de las autoridades.

Que al no llegar a ningún acuerdo con Luis Guillermo Benítez Torres, no se llevará a cabo la función que se tenía contemplada para el 23 de septiembre.

Lamentó que no se apoye la causa social, ya que enfatizó que todo el dinero recabado sería destinado para el Orfanatorio.

El cineasta dijo desconocer si esta negación que se hace de no prestar el Ángela Peralta sea una represalia contra él, esto luego de que hace unos meses presentara su renuncia como director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

“Tiene que ver con la visión rural y primitiva del alcalde de Mazatlán y la cultura en general, el poco oficio político le ha traído serios problemas a él; no creo que haya una acción de venganza”.

Para lo privado

A falta de espacio para el evento filantrópico del Orfanatorio, comparte que será el 25 y 26 de octubre cuando se haga una función de su cinta La promesa en el Instituto Hispanoamerica-no, donde parte de lo recabado se destinará a dicho espacio educativo que cumplirá 15 años de labor. El costo de entrada es de 40 pesos.

Por último, el artista abundó en la reciente renuncia que hizo al cargo de directora del Instituto de Cultura de Mazatlán, Marsol Quiñónez.