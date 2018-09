Carlos Calderón: El romanticismo son explosiones del espíritu

Mazatlán.- Carlos Calderón Viedas muestra el lado más íntimo de la parte cultural de Sinaloa en su libro, Raíces del Romanticismo sinaloense (notas para un curso básico), el cual presentó en el Museo de Arte de Sinaloa, teniendo como invitados a Faustino López Osuna, Neri Córdova y como moderadora a Melly Peraza.

Foto: Sergio Pérez.

Descripción

La obra se imprimió en octubre de 2017, en Creativos 7 Editorial. Está integrado por 278 páginas y se divide en seis partes. Entre los capítulos resaltan Épocas culturales, El Renacimiento, Ilustración, El Romanticismo europeo, Cambios fundamentales, Hacia una nueva estética, El arte en la vida del hombre, Rutas del cambio en el arte, Poéticas, Críticas al discurso poético de Octavio Paz, El estado del espíritu y las artes.

En su sexta parte reúne un informe detallado del referido movimiento en el estado, con los temas Tradición y modernidad en el Romanticismo sinaloense; Jesús G. Andrade: Poeta romántico de Sinaloa; Un marxista en Sinaloa, Enrique Félix Castro.

Foto: Sergio Pérez.

El Romanticismo

En entrevista con EL DEBATE, el autor abundó en la obra y el motivo de su creación: “Me llevó casi los cuatro años realizarlo. El tema no era muy conocido por mí, fue mi ignorancia lo que me llevó a realizarlo, tratarlo, a conocerlo. Me di cuenta que había aprendido algo y dije, lo voy a publicar, a alguien más le puede interesar la investigación”.

Revela que el Romanticismo es un fenómeno cultural, que tiene su expresión en Sinaloa a mediados del siglo pasado, y que es un fenómeno mundial, que tuvo su auge en el siglo 18 y mitad del siglo 19 en Europa, su mayor expresividad en todos los campos del arte, sobre todo en la poesía, la pintura, literatura, en la música.

“Otros temas de resonancia mundial son producto de ese fenómeno cultural que duró poco, pero muy intenso, de 50 años pero de una presencia duradera, que hasta la fecha están presentes porque una de las cosas que entendí es que ese tipo de explosiones del espíritu, son recurrentes.”

Foto: Sergio Pérez.

El tiempo

Refiere que la presencia del mencionado movimiento en la actualidad significa recuperar lo autóctono de los lugares, los espíritus locales, las tradiciones las costumbres y las raíces del ser humano que se muestran de manera artística y estética de diversas maneras. “En México en la época liberalista, de Benito Juárez, dicen los expertos que fue un fenómeno de expresión romántica, porque tenía raíces endógenas, muy nuestras, eso comparado con otros movimientos culturales de la época que eran universales, que no importaba el territorio; era universal, eso era una contraposición.”

Esta expresión en el estado

“El Romanticismo sinaloense está muy cerca de las tradiciones, a nuestros paisajes, a nuestra habla, al origen denominado mestizo, abrevando con ideas europeas, mezclándolas, un híbrido, y eso es el romanticismo”, explicó.