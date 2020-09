Carmen Boullosa da un giro a la historia de Eva

Culiacán, Sinaloa. “Escribo porque es mi manera de vivir, es de lo que yo vivo, de lo que viven mis venas, de lo que palpita mi corazón, de lo que yo soy”, sentenció la escritora y poeta Carmen Boullosa este miércoles durante una entrevista en vivo en las redes sociales de EL DEBATE, donde habló con el público sobre su más reciente novela: El libro de Eva.

Giro de tuerca



El relato de Eva, que forma parte del Génesis en la Biblia, toma un giro en este libro para contarse a través de la perspectiva de ella y donde esta no “era la dadora de pecados, sino una mujer”. “Esta es la historia de Eva contada por ella misma [...] esta versión no es la primera que hubo en las Evas originales. Eva era la dadora de vida, era el inicio, era no una persona disociada del placer, ni de la vida social, no una persona que sufriera por tener hijos, ni que había sido creada de la costilla de Adán para hacerle compañía a este, sino una mujer que nos había traído a todos la vida”, explicó la autora sobre esta novela.

Así, en El libro de Eva se nos cuenta cómo, tanto ella como Adán, van “creando una idea de la vida, que es la que tenemos los humanos, que estamos en vida social, creamos la lengua, el lenguaje, las cosas, la casa, ese mismo mundo”.

Es en el curso de la historia cuando comienzan a ocurrir los conflictos, como, por ejemplo, cuando Eva descubre el placer antes que Adán, y este muestra envidia.



“Esta Eva, me atrevo a decir, es una verdad, es la verdad de esa otra Eva, de esa otra figura mítica. Evidentemente, tampoco es histórica, como tampoco lo es la Eva del paraíso. Sabemos que no es que de pronto haya brotado una primera mujer, pero es una recreación de la figura mítica de Eva contada desde otro lado”, señala sobre la obra publicada por la editorial Alfaguara.



Cuestionada sobre la importancia de publicar El libro de Eva en estas épocas, cuando los movimientos feministas están más fuertes que nuca, Carmen Boullosa comentó que inició la escritura de El libro de Eva hace cinco años, “antes de muchas cosas que han pasado, pero ya había en el aire la certeza de que venía un movimiento muy fuerte, un nuevo feminismo”. “Yo pensaría que la novela es mía, pero en verdad es hija y creación de una nueva onda de feminismo que ha ido surgiendo y que me ha tocado no presenciar, sino (ver) desde este lado desde del que viene el siglo XX, celebrar lo que es celebrable y observar que el nivel de furia y enojo no lo teníamos nosotras en los años 70. Es otra temperatura social”.

Labor literaria



En la entrevista para EL DEBATE, Carmen Boullosa también habló de su oficio como escritora, el cual inició desde los 16 años, cuando el fallecimiento de su madre era reciente. “Decidí (ser escritora) con mis plumoncitos, a mano, a hoja suelta. Después empecé en libretas, a distintas horas del día, sobre todo porque tenía una situación familiar muy difícil, cuando mi mamá acababa de fallecer [... ] fue una cosa de intuición o el ángel de la guarda o mi mamá, que desde el otro mundo dijo ‘Vamos a darle a esta chica perdida una vocación, a ver qué hace con ella’”.



Asimismo, indicó que los años le han enseñado que no tiene un horario para escribir y también todo depende del proyecto. “Hay novelas que me han exigido también ir a la biblioteca. Escribo en todos lados, depende de la hora y el libro, depende de la circunstancia. Escribo a diario, sobre todo una novela es una hija muy celosa, si no estás a diario cuidándola, peinándole el cabello, se te llena de nudos y de piojos, y ya nada más hay que raparla. Hay que estar cuidando la novela a diario y muchas horas al día para que esto cuaje. Los poemas también hay que cuidarlos, porque cuando aparecen como una chispa o como una voluntad intelectual, tú tienes que peinarlo muchísimo, limpiarlo y volver a él una y otra vez”, puntualizó.