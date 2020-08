Cartas que cambiaron el mundo, nuevo libro de Sebag

Los Mochis, Sinaloa.- El historiador y novelista británico Simon Sebag Montefiore, autor de obras como Los Romanov, hace entrega de su nuevo libro con el cual conmemora las mayores y más importantes cartas escritas del panorama político y cultural, que cambiaron el mundo.

Se trata de Escrito en la historia, editado por Crítica y difundido por Grupo Planeta. Es la antología formada a través de importantes pasajes históricos, una constancia de experiencias y el tiempo en que fue realizada cada una de estas cartas. Y es que a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado permanecer, y “las cartas son un antídoto literario contra el carácter efímero de la vida”.

A través de ellas se ha logrado desde una conquista amorosa, el descubrimiento de tierras nuevas, hasta el fin o inicio de guerras. Hoy las redes sociales nos brindan algo que en la antigüedad no había: inmediatez, pero deviene lo efímero con los post en redes que no nacen para perdurar, lo mismo sucede con un correo electrónico.

Cartas que cambiaron el mundo

El amor que Frida Khalo padecía por Diego Rivera; la admiración que Svetlana Stálina profesaba a su padre, Stalin; el sentir de Miguel Ángel en su intervención en el arte de la Capilla Sixtina; los acuerdos y órdenes entre los reyes católicos y Cristóbal Colón; y las respuestas de Ada Lovelace, la novia de la ciencia, a lo que le enviaba el también científico Andrew Crosse; son los reflejos históricos que Simon Sebag reúne en esta obra.

El aclamado historiador acopia más de 100 auténticos documentos, privados y públicos, categorizados, y a detalle traslada el pasado para engrandecer el presente y dar cuenta de la importancia de la perduración de lo escrito en papel:

Se han publicado muchas antologías de cartas peculiares y divertidas, pero las de esta colección se han escogido no solo porque resultan entretenidas, sino porque de un modo u otro han transformado los asuntos humanos”.

Más del escritor

Simon Sebag Montefiore durante la década de 1990 viajó por toda la antigua Unión Soviética, en especial por el Cáucaso, Ucrania, Asia Central y escribió sobre Rusia para el Sunday Times, el New York Times y el Spectator, entre otros periódicos. Ha presentado documentales para la televisión y ha escrito dos novelas, así como algunos ensayos, entre los que destacan King’s parade (1991) y Prince of princes: the life of Potemkin (2000), nominado a premios de biografía Samuel Johnson, Duff Cooper y Marsh. En Crítica ha publicado Llamadme Stalin (2007), La corte del zar rojo (2004), Titanes de la historia (2012) y Jerusalén. La biografía (2011).

Autor

Simon Jonathan Sebag Montefiore (27 de junio de 1965) es un historiador británico, presentador de televisión y autor de novelas y libros de historia popular. Estudió Historia en el Gonville & Caius College of Cambridge.

