Cátedra Vargas Llosa llegará a Miami en 2022 con proyectos de arte

Miami.- La Cátedra Vargas Llosa, que acordó con la Universidad de Miami (UM) y la alcaldía de Miami-Dade establecer un centro en esta ciudad, empezará a realizar algunas actividades en 2022, según dijo este martes a Efe su director, Ramiro Villapadierna.

El director de la cátedra mencionó proyectos de cooperación en literatura juvenil en español, foros de cine en español con las bibliotecas del condado, un concurso de microcuentos y una posible edición del Festival Hispanoamericano de Escritores en Miami.

También se buscará estrechar la cooperación entre las Ferias del Libro de Miami, organizada por el Miami Dade College (MDC), y la de Guadalajara, Jalisco, (México), agregó Villapadierna, quien acompaña al escritor peruano en una visita a Miami en la que, entre otras cosas, acordó formalmente con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y con el presidente de UM, Julio Frenk, el establecimiento del centro.

Leer más: Presume renovación Museo de Arte Moderno

El centro estará dedicado a impulsar el intercambio entre las culturas que conviven en el ámbito del español y a ayudar a preservar la creación y la expresión cultural libres.

Según Villapadierna, la cátedra, con sede en Madrid, donde reside Vargas Llosa, presentó a sus contrapartes una propuesta de convenio durante la actual visita del escritor peruano a Miami.

Ahora se iniciará un proceso para llegar a un documento que recoja también las propuestas y requerimientos de la UM y la Alcaldía.

El proceso hasta cerrar el convenio puede llevar unos meses, pero en cualquier caso, antes del establecimiento del centro en Miami, habrá algunas actividades en 2022.

Villapadierna recordó que la cátedra se creó después de que en 2011 el autor de "La ciudad y los perros" y "La fiesta del Chivo" fuera galardonado con el Nobel y que en un principio se estableció una asociación con las diez universidades que habían concedido doctorados honoríficos a Vargas Llosa, a las que luego se fueron sumando otras a ambos lados del Atlántico.

El centro en Miami será el primero que la cátedra instale en una de esas universidades.

Auspiciada por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Vargas Llosa, la cátedra se mueve en un ámbito que abarca los dos lados del Atlántico, donde organiza debates, seminarios y premios literarios y periodísticos que consagran lo mejor del ingenio en lengua española.

Precisamente este martes se anunciará en Miami el primer ganador o ganadora de un premio para jóvenes talentos del periodismo en español convocado por la Cátedra Vargas Llosa y dotado de un premio de 10.000 dólares.

El jurado del I Premio de Periodismo Joven "Cátedra Vargas Llosa-Atlas Network" está presidido por el periodista y escritor cubano radicado en Miami Carlos Alberto Montaner.

"La variedad y creatividad cultural de la gran familia iberoamericana es nuestro petróleo y el boom latino no es ya un fenómeno que descubrió un día a Vargas Llosa y a otros grandes sino un continuo de décadas con una vitalidad incomparable en el mundo", dijo a Efe Villapadierna.

El propósito de la Cátedra Vargas Llosa en UM será "estrechar el trato entre la familia de creadores de ambos lados del Atlántico y de ambos hemisferios, norte y sur; y especialmente recuperar con ellos la condición primordial del debate abierto, sensato y civilizado, no apolítico pero sí generoso y considerado con la condición humana y sus derechos".

Villapadierna agrega que "este debate sentará, o no, la cultura del mundo en que vamos a vivir y en el que vamos a opinar, o no, y vamos a crear, o no, en las próximas décadas".

Leer más: ¡A festejar! IMAC anuncia la gira navideña en Ahome

A su juicio, Miami puede ser un "faro" para los Estados Unidos, que en unos 20 años va a ser el primer país hispanohablante del mundo, y, por tanto, también para el conjunto iberoamericano.