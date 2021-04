Cecilia Eguiarte enamorará a los sinaloenses con su voz

Culiacán.- A la vista del mar y del atardecer, la soprano mexicana Cecilia Eguiarte llega a tierras sinaloenses para deleitar con su potencial talento en un concierto que ofrecerá el día de hoy de manera presencial en un reconocido hotel de Celestino Gasca.

En entrevista vía telefónica, la artista quien se ha presentado como solista en el Palacio de Bellas Artes, cantando la Pequeña misa solemne de G. Rossini, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, platicó lo emocionada de estar en Sinaloa. Después de un año complicado por pandemia, hoy llega más emocionada para compartir su música y mucha alegría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo te sientes de estar en Sinaloa?

"Me siento emocionada porque el mundo del espectáculo ha estado muy restringido ahorita por covid-19, y ahorita hacerlo en un lugar abierto con personas que tienen todas las ganas de escuchar música me hace muy feliz, y tener espacios donde se quiera difundir este género me parece muy importante".

Leer más: Élmer Mendoza presenta su sexta entrega del Zurdo Mendieta

¿Qué es lo que veremos en este espectáculo?

"Fíjate que será un show, un programa que será dividido en tres partes, la primera parte va a ser arias de ópera y en el transcurso de esa parte iré explicando de qué va lo que estoy cantando, porque está en otro idioma y vamos a hacer que todo sea muy cercano para todos. La segunda parte será un género en español de música muy hermosa, y la tercera parte será de canción de género mexicana con compositoras y compositores mexicanos".

Además de la presentación en Celestino Gasca, ¿habrá más shows?

"Ahorita no tengo aquí en Sinaloa, pero justo en la Ciudad de México estoy en autocinemas, igual, reinventándonos muchos escenarios; y ahora hago ópera en la Ciudad de México donde me estoy moviendo más y he tenido muchas audiciones, pero online porque ahorita no hay teatros, están cerrados y pues estamos en online".