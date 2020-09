Celebran éxito de Festival Abrazando la Diversidad

Culiacán, Sinaloa. Durante una semana, del 31 de agosto al 6 de septiembre, artistas de México, Argentina, Paraguay y Cuba se unieron para dar vida al Festival Digital Abrazando la Diversidad, en su primera edición. A unos días de haber concluido, el productor y director del proyecto, Víctor Quintero, se muestra satisfecho con los resultados.

Esfuerzo notable



“Hace un año y medio traía esta idea de trabajar sobre la diversidad e inicié escribiendo una autobiografía con la cual pretendía compartir anécdotas de mi vida. Por cuestiones de tiempos con el director, se pospuso el proyecto aquella primera vez y guardé mi proyecto por meses en mi cajón, con la certeza de que algún día vería la luz”, revela Quintero sobre el origen de este proyecto.

Precisamente, esa idea que se había postergado habría de renacer durante la pandemia a través del espacio AbrazArte Video-Teatro, mismo que el radicado en Culiacán había creado en Facebook. “AbrazArte Vídeo- Teatro me permitió conocer gente de muchos lugares del mundo. Con ese proyecto en marcha vino a mi cabeza ese proyecto que había guardado en mi cajón, el cual se llamaba Pues del Cajón. Con esa idea comencé a convocar colegas al proyecto y, cuando menos pensé, ya éramos un equipo muy grande de productores, diseñadores, artistas, poetas, bailarines, etc. Abrazando la Diversidad había nacido gracias a aquella pequeña biografía que pensaba con mucha ilusión compartir en este festival, pero por azares del destino ese trabajo tampoco pudo ver la luz, por lo cual regresa a ese pequeño cajón, pero se va provocando todo lo maravilloso que me dejó este festival. Hoy me digo que tal vez ese era el cometido de Pues del Cajón: generar unión y amor entre seres de diferentes latitudes, mientras este seguirá guardado por algún tiempo más”.



Así, 55 transmisiones digitales en Zoom, Instagram, Facebook y WhatsApp se hicieron para Abrazando la Diversidad; entre las que se incluye 13 monólogos, 3 piezas de poesía, 2 charlas, 3 talleres y un conversatorio.



Finalmente, Víctor Quintero agradece a todas las compañías y artistas independientes, así como a las personas de otras ramas del arte que se unieron, donde se incluye la página Abrazarte Vídeo-Teatro (Sinaloa), Vitoko Teatro (Sinaloa), Cree Ser Producciones (Sinaloa), Skéne Teatro (Argentina), Colectivo Brújula (Sinaloa-CDMX), Liga Impro Culiacán (Sinaloa), Estudio de Danza Ángel Leyva (Sinaloa), Perséfone Teatro (Cuba), Proyecto Ícaro (Paraguay), Martes de Poesía (Sinaloa), Brandon Seymour, Enrique Félix, Yesenia Quiñónez, Julian Fx y Lucía Ribeiro. Asimismo, agradece a Veroka Silberman, Maribel Ayala y Laura Cardozo por los talleres.