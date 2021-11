Celebrarán con espectáculo las obras de Piazzolla, Chava Flores, Óscar Chávez y Freddie Mercury

CDMX.- Con el firme objetivo de homenajear la vida y obra de figuras internacionales como Freddy Mercury, Astor Piazzolla, Óscar Chávez y Salvador “Chava” Flores, los cantantes que integran el Ensamble Escénico Vocal (EEV) del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) brindarán un bonito espectáculo el cual estará protagonizado por el poder vocal, sin acompañamiento musical.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 6 de noviembre en punto de las 13:00 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, en tanto que el domingo 7 se realizará en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 18:00 horas.

La agrupación adscrita al Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, llevará a cabo un recorrido musical a capella bajo la dirección musical de Emilio Aranda Mora y el trazo escénico de Maricela Medina, en donde estarán derrochando su talento con obras del periodo renacentista y clásico.

Leer más: Los Semilleros creativos realiza encuentro artísticos con Silvio Rodríguez

Obras como Ave María, del compositor franco-flamenco Jacques Arcadelt, Miserere Mei, Deus, −expresión latina que se traduce como apiádate o ten piedad−- del italiano Gregorio Allegri, Locus iste (Este lugar, en latín), de Anton Bruckner, y They are at rest, de Edward Elgar, estarán tocando, además realizará el estreno de La Palabra Paz, de Mónica Pacheco.

Cabe mencionar que en la segunda parte del programa, los integrantes del Ensamble Escénico Vocal interpretarán también obras clásicas de la música popular mexicano, tal como es el caso del tema de “La Llorona”, esto con el fin de seguir celebrando el Día de Muertos.

Con esta misma intención, las voces del Ensamble Escénico Vocal celebrarán la vida y obra de Chava Flores con su versión de Los 15 años de Espergencia, del Caifán mayor −Óscar Chávez− interpretarán Por ti, El último café, de Héctor Stamponi; Verano porteño, de Astor Piazzolla, y Rapsodia Bohemia, de Freddie Mercury.

Leer más: Con folclor de Sinaloa celebraron a Pánuco en Zacatecas

La cita para estas presentaciones, que forman parte de la cartelera para #VolverAVerte, es el sábado 6 de noviembre, a las 13 horas, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología; y el domingo 7, a las 18 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. En ambas presentaciones la entrada es libre y el cupo limitado, sujeto al protocolo sanitario de cada recinto.