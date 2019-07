Cerámica, el documento histórico más antiguo

Los Mochis, Sinaloa.- El ceramista sinaloense, originario de El Fuerte y radicado en Nayarit, Javier Silva trabaja en la reconstrucción y recuperación de la memoria histórica de los pueblos originarios a través de la cerámica Aztatlán.

En entrevista para EL DEBATE también dijo trabajar a la par en importantes proyectos como la recuperación de la música propia y alista una mesa redonda sobre La Ruta de Origen para lograr el reconocimiento de esa historia que se ha perdido.

¿Por qué le interesa rescatar la cerámica Aztatlán?

Porque es el documento histórico más antiguo. Es el referente documental de lo que somos y en el caso particular de Sinaloa es porque la olla es el centro de la mesa y la cocina, donde la mujer, la tenanchi es la sacerdotisa y maga. La mujer es la responsable de esos procesos creadores al interior del núcleo social. En México, hablando del empoderamiento y reconocimiento de la mujer, se ha perdido ese significado, incluso el significado de hombre. Por eso es importante la palabra. De ahí que cobre especial interés en estudiar esos procesos.

¿Por qué la cerámica?

Porque tengo el contacto desde pequeño con ella y porque además me ha permitido conocer la cultura, ese es otro lenguaje. Mi padre era caminero, él destapaba muchas tumbas de tiro con las máquinas, fue de los constructores de las presas Josefa Ortiz, la Miguel Hidalgo y la Huites. Y yo me inicié en el estudio de la arqueología de manera autodidacta, a partir de esa fascinación por el arte... la cerámica siempre estuvo ahí en casa. No existía INAH en ese tiempo y mi padre llevaba todas esas piezas arqueológicas a mi casa y yo crecí jugando con esos artefactos, tengo una gran conexión con la tierra, el agua ....

Mi madre hizo mis huesos con jarritos, era muy común que las mujeres embarazadas comieran tierra, y mi madre se comía ese barro por déficit de minerales; por eso es que tengo esa fijación con la cerámica, más que con cualquier otro artes, porque la traigo en la naturaleza. Cuando tenía 5 años, mi madre me despertó en la madrugada para que viera lo que traía mi padre. Llego a la sala de mi casa y veo un tesoro arqueológico tremendo, era de todo, desde utensilios de cocina hasta flechas de obsidiana, esculturas, había de todo; nuestros ancestros ilustraban su forma de vida a partir de la cerámica y de otras cosas como la música, la danza, y eso me gustó porque podía hacer arte con el lodo.

¿Qué particularidad tiene la cerámica Aztatlán?

Yo la llamaría refinamiento. El refinamiento cultural, tecnológico y científico al que llegaron está patente en la cerámica, porque detrás de ese simple cacharro hay un arte, una ciencia. He reproducido esos cacharros porque hay una pérdida y saqueo tremendo en las zonas arqueológicas. Hay muchos coleccionistas que las conservan en sus casas, y en este caso el INAH actualmente está en crisis, no cuenta con los recursos suficientes para asegurar y salvaguardar nuestro patrimonio y se lo roban y pierden.

Por eso invito a todos los creadores en reproducir la cerámica Aztatlán o Aztlán -símbolo mítico que encierra las 7 cuencas del Pacífico (Petatlán, Culoacán, Mazatlán, Aztatlán, Ixtán, Coatlán, Tonallán), la influencia de la cultura Aztatlán hacen referencia a lo que nace o renace o abunda, y que originalmente se creían 7 cuevas. Por esos ahora hago una revelación, porque no es necesariamente una investigación histórica, ni antropológica ni arqueológica, es una revelación que me ha hecho el maestros Mario Leyva, último Temasti Yowe y que está depositado en nuestros usos y costumbres.

Tal vez un arqueólogo occidentalizado tendrá que investigar, pero nosotros les contamos nuestra historia porque la conocemos...

Lo primero que me llamó la atención de la cerámica prehispánica a la cerámica contemporánea es que hay una pérdida en la calidad, tanto en el estilo como en los procesos y la técnica...

Si los artistas plásticos quieres innovar, está bien, pero si lo que quieren hacer es cerámica Aztatlán tienes que respetar sus acervos, no deben cambiar la técnica.

EL PERFIL

Trayectoria: Profesor, investigador, artista plástico, ceramista, restaurador. Se ha formado en los talleres de restauración de Bellas Artes y ha tomado cursos en el Instituto Boticelli, una de las mejores universidades de patrimonio artístico. En el 2006 fue reconocido con el Premio Nacional de Cerámica en la categoría de Recuperación de patrimonio.