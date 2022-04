Charles Turner & Uptown Swing están listos para imprimir su talento en concierto en Culiacán

Culiacán, Sinaloa. La noche de este martes inicia la Temporada Primavera 2022 de la Sociedad Artística Sinaloense, con un concierto de jazz de primer nivel, a cargo de Charles Turner & Uptown Swing, en un show que promete envolver al público con su swing.

Jazz, música especial

En conferencia de prensa la mañana de este martes, en donde estuvo acompañado por Ricardo Velarde, coordinador de Marketing de la SAS; Eduardo Saavedra, coordinador de Producción y Logística; y Mayra Barrios, coordinadora general de DeQuinta Producciones; el vocalista Charles Turner confesó estar emocionado en su primera visita a México con este grupo de músicos neoyorquinos, para tocar "fantástica música, un poco de swing", con un repertorio que incluye temas originales de la banda y otros de música americana, y que esperan enganchar con la audiencia para celebrar el jazz.

Si bien ya ha tocado en espacios al aire libre, Turner confesó que nunca lo ha hecho en un lugar como el Jardín Botánico de Culiacán, espacio escogido para esta presentación.

Sobre el género del jazz señala que es muy especial y no es nada más estar tocando, sino escuchar a los músicos con los que comparte la experiencia. Comentó que existe una armonía entre los músicos y a pesar de no hablar una misma lengua, pueden unirse a través de la música en un instante y es muy hermoso. Asimismo, habló de su gusto por Amy Winehouse, a quien considera muy buena vocalista, y cómo ella logró tomar lo clásico y llevarlo a nuevos lugares.

Charles Turner tuvo la influencia del jazz gracias a su padre.

Por su parte, Mayra Barrios explicó que el concierto es parte de una serie conocida como NY Jazz All Star

realizada por DeQuinta Producciones en alianza con Jazz At Lincoln Center, la institución de jazz más grande del mundo. La misión de la compañía, y de estos eventos, dijo, no es solo entretener sino preparar a las audiencias para que se adentren al maravilloso lenguaje que es el jazz.

Además del concierto de este martes 26 de abril, Charles Turner & Uptown Swing tendrán una segunda presentación mañana miércoles 27, igualmente a las 20:30 horas, en el Jardín Botánico. Adicionalmente, todos los asistentes que adquieran el boleto podrán inscribirse en una conferencia que la estrella de la música ofrecerá mañana, previo a su concierto.

La SAS invita al público a adquirir el carnet que incluye los cuatro eventos de la temporada, cuyo resto se compone de un concierto de Ricardo Montaner, un espectáculo de danza por el Ballet de Monterrey y una obra de teatro con Benny Ibarra, exintegrante de Timbiriche.

Los interesados pueden encontrar más información sobre cada uno de los eventos en la página web de SAS, www.sas.org.mx, en sus redes sociales, directamente en las oficinas de CASA SAS, o al teléfono 667 752 0027.