Charles Turner & Uptown Swing imprimen su energía en concierto en Culiacán de la SAS

Culiacán, Sinaloa. Ante un numeroso y expectante público, Charles Turner & Uptown Swing ofrecieron su primer concierto la noche de este martes, abriendo así la Temporada Primavera 2022 de la Sociedad Artística Sinaloense y el Instituto Sinaloense de Cultura, luego de dos años de suspender sus espectáculos presenciales debido a la pandemia.

Concierto exclusivo

El Jardín Botánico se vistió de luces y colores desde su entrada hasta el escenario, para recibir al público y adentrarlos en una noche espectacular donde la música y el sonido puro del jazz fueron los grandes protagonistas.

Poco después de las 20:45 horas, el vocalista Charles Turner y la banda compuesta por Sean Mason en el piano, Felix Moseholm en el bajo y Kevin Congleton en la batería, salieron a escena ante una audiencia que los aplaudió.

Esta es la primera vez que Charles Turner y su banda visitan México.

Esta presentación forma parte de la serie New York Jazz All Stars, un ciclo de conciertos y conferencias en México con lo mejor del jazz internacional, realizado por DeQuinta Producciones desde hace casi 10 años.

Uno de los rasgos más característicos del jazz es la improvisación, por lo que estos conciertos de NY Jazz All Star siguen esa pauta y el orden y las obras interpretadas se van hilando conforme a las impresiones sobre el público y del ambiente general que perciban el músico y la agrupación, y no con un programa previamente establecido.

Así, la noche abrió con temas como Ooh la la, donde el público participó; y Skylark, pieza que dijo Charles canta en todos los lugares a los que va. Alrededor de 90 minutos, se añadieron temas originales de la banda, así como clásicos de este género nacido a principios del siglo pasado en Nueva Orleans.

Precisamente, el padre de Charles era originario de dicha ciudad estadounidense, por lo que el gusto por esta música llegó a él con una gran historia detrás.

Presencia escénica

A lo largo de la noche, el público se dejó envolver de forma casi hipnótica al talento vocal de Charles Turner, lo cual le ha hecho merecedor de varios premios, como el 1st Annual Duke Elligton Vocal Competition, en 2014; o el Premio al Mejor Vocalista de Jazz en el Monterrey Jazz Festival.

Charles Turner & Uptown Swing fueron aplaudidos por el público.

Pero de igual forma, la presencia de los músicos brilló, quienes en más de una ocasión tuvieron la oportunidad de aderezar la velada con pequeños solos musicales, que no hicieron más que reafirmar el gran dominio sobre sus instrumentos.

El swing, que se traduce como ritmo, alegría, movimiento, energía, sedujo a los asistentes, que no satisfechos pidieron una canción más al final de la velada, ante la respuesta de Charles Turner “if you insist" (si ustedes insisten), cerrando la noche con satisfacción.