Cinco corridos de los Tigres del Norte censurados por el gobierno y otras razones

Lanzada en 1974, 'Contrabando y traición' fue sumamente controversial, debido a que explotó la cultura de los narcocorridos, a pesar de no haber sido censurada, en realidad, fue un parteaguas para la época y el género musical.

Además de escandalizar al púbico mexicano, el tema 'La bala', no se incluyó en la programación de diferentes radiodifusoras de toda América Latina, debido a su dura historia. Los compositores externaron que es una canción en donde se habla sobre la violencia para que los padres le pongan más atención a lo que hacen sus hijos.

La canción 'Ataúd' no sólo causó gran revuelo entre el público, también entre los mismos integrantes, hasta el grado de que Hernán Hernández se negó a grabarla y hasta decidió separarse del grupo para luego poner condiciones para poder regresar. El tema también fue prohibido en conciertos por auditorios mexicanos por razones todavía desconocidas.

México.- No hay duda que Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más importantes dentro del mundo de la música regional mexicana , así como una de las favoritas del público. Más de 50 años de carrera y más de 60 millones de copias vendidas respaldan su legado, y actualmente, se mantienen vigentes gracias a los rotundos éxitos que han creado, que son del agrado de chicos y grandes.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.