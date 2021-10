Ciudad de México será invitado especial en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino

Guanajuato, Gto.- En 2022, al celebrarse los 50 años del Festival Internacional Cervantino, Ciudad de México será la entidad invitada, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Teatro Juárez de Guanajuato.

"La Ciudad de México es la capital de nuestra patria, la Ciudad de México es también un espacio de arte contemporáneo en donde no solamente hay representaciones nacionales, sino también internacionales", comentó Sheinbaum.

En la edición 50 del festival será presentada la diversidad cultural de la Ciudad de México, expuso al recordar ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez su infancia y juventud en Guanajuato.

"Bailé aquí en este teatro, no le voy a decir cuándo, mejor sí, de una vez, porque, eso de que las mujeres no tienen que decir su edad no veo por qué, yo el próximo año cumplo 60 años, así que, hace 40 justamente, bailé en este lugar y no crean que era muy buena bailarina", mencionó Sheinbaum.

Post en el que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció a Corea y CDMX como país y estado invitado, respectivamente, al Festival Internacional Cervantino del 2022. (Captura)

"Mi padre también, que ya falleció, era parte de la industria curtidora, así que nosotros, de pequeños, veníamos mucho a León, Guanajuato.

"Así que también pues es parte de nuestra historia, hoy la industria curtidora ya no se ve muy bien por el tema ambiental, pero se ha ido modernizando, parte de mi infancia la pasé también en Guanajuato", expuso Claudia Sheinbaum.